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即市新聞

14/04/2022 09:42

【新冠肺炎】旅遊業界冀盡快重啟本地遊，美容業已做好復業準備

　　《經濟通通訊社１４日專訊》旅遊界立法會議員姚柏良在一個電台節目表示，目前疫情回穩
，希望政府能在首階段放寬本地遊，因為旅遊業界已冰封兩年多，去年曾有一段時間，疫情相對
穩定時本地遊出團較多，業界一直配合防疫要求，參加者亦注意防疫，不希望為帶疫情帶來壓力

　　姚柏良表示，如放寬本地遊至３０人以上，客人及導遊已打齊針，採用行疫苗通行證及進行
快速檢測，業界不會反對。但希望具體運作能方便業界及客人，因為如太多不便利，對客人的參
與及操作有好大困難。
　　至於公海遊方面，他認為，如要在５至６月復辦，機會較微，因為郵輪公司要調配郵輪回港
，需要兩至三個月的規劃，公司亦要視乎疫情發展及防疫要求等。

＊美容業界料預約很快爆滿＊

　　資歷架構美容及美髮業行業培訓諮詢委員會主席楊慧君表示，美容院已停業３個多月，對復
業期待已久，亦收到不少客人查詢。這星期很多美容院員工開始上班，為處所消毒及做準備，初
期會處理早前的預約，相信預約很快會爆滿。
　　她又指，如當局要求美容院復業，需要客人先進行快速測試，對美容院有一定成本，因為即
使小規模的美容院都有４至５個員工，加上客人做快速測試，為數亦不少。她又認為，如客人在
美容院內進行快測，擔心有一定風險。（ｃｗ）

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