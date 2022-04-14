【新冠肺炎】民政局完成派發３３８萬個「防疫服務包」

《經濟通通訊社１４日專訊》民政事務局今日宣布，「防疫服務包」各階段的派發工作已全

部順利完成，合共派發３８萬個「防疫服務包」。

民政局指，３５０萬個「防疫服務包」的包裝和派發工作經民政事務局及民政事務總署統籌

、１８區民政事務專員主導，並在公務員團隊和超過１７０００名來自３５０多個不同團體的義

工配合下完成。



＊提早兩日完成派發＊



「防疫服務包」的包裝工作於３月３０日在全港１３３個服務站展開，按計劃在４月１日完成

。政府隨即於４月２日開始第一階段派發工作，成功在五天內向全港２７０萬個住戶派發合共近

３１０萬個「防疫服務包」，較原定計劃的七日提早兩日於４月６日完成。

為了補漏拾遺，１８區民政事務處在第二階段（４月７－１３日）於全港各區設立８９個補

發站。補發站共派發了２８萬多個「防疫服務包」，加上早前在第一階段已派發的３１０萬個，

整個行動共派發了約３３８萬個。

為方便市民參與在４月８－１０日進行的全民自願快速測試計劃，８９個補發站在４月７日

也同時向有需要的市民派發快速測試包，並特別在７日和８日延長晚上的開放時間，方便市民領

取快速測試包。（ｃｌ）

