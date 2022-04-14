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14/04/2022 15:39

【新冠肺炎】海洋公園下周四重開，今日傍晚６時起接受預約

　　《經濟通通訊社１４日專訊》海洋公園公布，下周四（２１日）將重開，並會推出一連串驚
喜優惠和活動，邀請訪客一同慶祝開業４５周年。園方將於今日下午６時起開始接受網上預約入
園及發售優惠門票。
　　今年４月２１日至６月３０日期間，海洋公園將推出全日優惠套票喜迎訪客重臨。成人只需
３６０元，小童２１６元，即可全日在山下海濱樂園和山上高峰樂園盡情遊樂，更可獲贈３０元
電子購物現金券。（ｃｌ）

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