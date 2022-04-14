【特首選戰】李國章被指非選委無法提名，選舉事務處否認指控

《經濟通通訊社１４日專訊》前政務司司長李家超昨日（１３日）報名參選特首，所交提名

表格多達７８６張，其中一眾身兼行政會議成員的選委悉數有份提名，獨欠基本法委員會委員、

屬第二界別法律界當然選委的李國章。李國章一度質疑，選舉事務處誤以為他並非選委，呼籲對

方糾正及道歉。

選舉事務處就有關報道澄清指，沒有參與及並不知悉李國章與相關行政長官選舉參選人競選

辦公室就遞交提名表格事宜的討論，李國章亦沒有就他本人的選委資格向選舉事務處作出查詢或

查證。選舉登記主任已按相關的法定要求，更新選舉委員會正式委員登記冊，並作出公告。有關

選舉事務處犯錯的指責與事實不符。

選舉事務處發言人指，李國章是以全國人民代表大會常務委員會香港特別行政區基本法委員

會香港委員的身分，登記為選舉委員會法律界界別分組的當然委員。候選人資格審查委員會已於

２０２２年１月２６日作出裁定他的當然委員登記為有效，並發出新聞公報及政府憲報。在李國

章完成書面誓言後，選舉登記主任亦已於２０２２年２月８日更新選舉委員會正式委員登記冊，

並在憲報刊登公告。（ｈｙ）

