【國安立法】阮民安或被加控欺詐罪，押後至５﹒２５再訊

《經濟通通訊社１４日專訊》歌手阮民安涉嫌用社交媒體作出煽動意圖的行為及洗黑錢，被
警方國安處拘捕，控以一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今午於西九龍裁判法
院再訊，控方指警方的調查有新進展，有可能需要加控欺詐性質的控罪。主任裁判官羅德泉將案
件押後至５月２５日，屆時將呈交有關文件及申請轉介至區域法院。被告無提出保釋申請，須繼
續還柙懲教署看管。（ｃｌ）（ｚｚ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|財經熱話14/04/2022
傳中紀委直接參與調查螞蟻 阿里負面消息不斷持續下挫
|專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破 掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
|財經熱話14/04/2022
國策來祝福 新能源車齊飆比亞迪最靚 惟需留意原材料供應
|FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟 幣策背馳A股看好
|香港要聞14/04/2022
【新冠肺炎】4.21起放寬晚市堂食至晚上10時 每枱最多4人
|大行報告14/04/2022
【大行炒D乜】麥格理評京東 縱降目標仍然牛
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰