【國安立法】阮民安或被加控欺詐罪，押後至５﹒２５再訊

《經濟通通訊社１４日專訊》歌手阮民安涉嫌用社交媒體作出煽動意圖的行為及洗黑錢，被

警方國安處拘捕，控以一項「作出一項或多項具煽動意圖的作為」罪，案件今午於西九龍裁判法

院再訊，控方指警方的調查有新進展，有可能需要加控欺詐性質的控罪。主任裁判官羅德泉將案

件押後至５月２５日，屆時將呈交有關文件及申請轉介至區域法院。被告無提出保釋申請，須繼

續還柙懲教署看管。（ｃｌ）（ｚｚ）

