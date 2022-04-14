【紓困措施】百分百擔保個人特惠貸款計劃優化措施下周二生效

《經濟通通訊社１４日專訊》香港按證保險公司宣布，「百分百擔保個人特惠貸款計劃」（
計劃）的優化措施，將於下周二（１９日）起生效。
財政司司長於２０２２－２３年度《財政預算案》宣布，計劃的申請期延長至明年４月底。
最高貸款額由借款人在職期間平均每月收入的六倍增加至九倍，上限為１０萬港元（原為８萬港
元）。另外，計劃下的最長還款期由六年延長至１０年，而還息不還本的安排則由１２個月延長
至１８個月。（ｃｌ）
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