【北水炒Ｄ乜】淨流入３６﹒４億人幣，買騰訊沽工行

《經濟通通訊社１４日專訊》昨日（１３日）恒指低開１２６點，報２１１９２點。最高升

２１２點報２１５３１點，最低跌１７８點報２１１４１點。恒指收報２１３７４點，升５５點

或０﹒２６％。

按額度計算，北水全日淨流入３６﹒４億元人民幣，增加３１﹒４％。北水淨買入最多的個

股依次是騰訊控股（００７００）、中國海洋石油（００８８３）、紫金礦業（０２８９９）；

淨賣出最多的依次是工商銀行（０１３９８）、建設銀行（００９３９）、李寧（０２３３１）

。

主板成交１００２﹒０９億元減少２１﹒９％。其中港股通成交２３８﹒１億元，佔總成交

２３﹒８％。

騰訊控股升１﹒９６％報３７３﹒６元，北水淨買入８﹒１億元；中國海洋石油升

３﹒６２％報１１﹒４６元，北水淨買入６﹒６億元；紫金礦業升８﹒０４％報１３﹒７元，北

水淨買入２﹒８億元。

工商銀行無升跌報４﹒７５元，北水淨賣出１﹒７億元；建設銀行升０﹒５１％報５﹒８６

元，北水淨賣出１﹒３億元；李寧跌１﹒６３％報６０﹒５元，北水淨賣出０﹒９億元。



表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：



淨買入最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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騰訊控股 （００７００） ８﹒１５

中國海洋石油 （００８８３） ６﹒６５

紫金礦業 （０２８９９） ２﹒７９

美團 （０３６９０） ２﹒５３

中國移動 （００９４１） １﹒８６

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淨賣出最多港股

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股份名稱 （編號） 淨買入＋╱淨賣出－

（億元）

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工商銀行 （０１３９８） －１﹒６８

建設銀行 （００９３９） －１﹒２９

李寧 （０２３３１） －０﹒８６

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