《日入而息》李家超成特首選舉唯一參選人，新世界奪百勝角項目

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特首選舉參選人提交提名表格限期，在下午５時結束，前政務司長李家超是選舉唯一參選人。中

央及特區政府決定現屆政府政務司長一職懸空及不作署任

港鐵公司（０００６６）宣布，百勝角通風樓物業發展項目合約由新世界發展有限公司（０００

１７）及招商局置地有限公司（００９７８）組合之公司新德誠有限公司成功投得

港府宣布，下周四（２１日）起首階段放寬社交距離措施，恢復晚市堂食到晚上１０時，每枱人

數最多４人，容許不多於２０人的宴會，但酒吧酒館仍要關閉。部分表列處所重開，包括健身房

、美容院、主題公園和戲院等；遊樂場所，以及宗教處所等，並會解除兩戶以上在私人聚會的限

制

國務院總理李克強昨日主持召開國務院常務會議指出，針對當前形勢變化，鼓勵撥備水平較高的

大型銀行有序降低撥備率，適時運用降準等貨幣政策工具，進一步加大金融對實體經濟特別是受

疫情嚴重影響行業和中小微企業、個體工商戶支持力度，向實體經濟合理讓利，降低綜合融資成

本

據外電引述知情人士透露，中央紀律檢查委員會等機構，在２月調查阿里巴巴（０９９８８）關

連企業螞蟻集團與多間金融機構及國有企業之間的業務往來，試圖釐清螞蟻集團的影響力，作為

前杭州市委書記周江勇腐敗案調查的一部分

中原城市領先指數ＣＣＬ最新報１７９﹒６５點，按周升０﹒１７％，連升２周共１﹒３％，確

認樓價見底回升

渣打集團（０２８８８）公布，打算退出非洲及中東地區內７個市場的境內業務，並在另外兩個

市場僅專注於企業、商業及機構銀行業務，惟須待取得監管機構的批准後，方可作實。

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《即日市況》

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恒指高收１４３點報２１５１８，科指升５１點報４３２０

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《深滬股市》

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明日料降準市場提前慶祝，滬指收升１﹒２％惟成交弱

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《美元匯價》

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美匯初步支持位於２０天線的９９﹒０

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《公司業績》

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迅銷（０６２８８）中期純利增３９％派息２８０日圓，下周二復牌

福耀玻璃（０３６０６）首季純利按年升１﹒８６％至８﹒７億元人民幣

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《公司資訊》

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認購權獲行使，陳唱國際（００６９３）附屬７億售物業連同廠房

阿里（０９９８８）技術副總裁離滬赴美看病，否認「逃離上海」指控

騰訊（００７００）更新網遊加速器服務，５月３１日起僅支持國服遊戲

美團（０３６９０）新試點城市的數字人幣活動累計帶動消費逾４億

匯豐Ｒｅｗａｒｄ＋推出「獎賞錢」兌換新地商場積分

李嘉誠基金會表示沒有減持長實（０１１１３）

渣打（０２８８８）擬退出非洲及中東地區內７個市場的境內業務

晨訊科技（０２０００）３月主營業務收入跌１４％至４５００萬元

莎莎國際（００１７８）上季港澳地區同店銷售按年升３％

知乎（０２３９０）今截止認購，傳定價每股３２﹒０６元

傳龍湖智慧服務約７８億元香港ＩＰＯ獲批

蔚來汽車（０９８６６）合肥生產基地逐步恢復生產

惠理集團（００８０６）３月底止管理資產總值按年跌３５﹒７％至８３億美元

新世界（０００１７）及招商局置地合資投得港鐵百勝角通風樓項目

永嘉集團（０３３２２）首季高級時裝零售業務實體店舖同店銷售跌２２％

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《國企紅籌》

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招商局中國基金（００１３３）３月底總資產約９﹒９８億美元

神華（０１０８８）３月煤炭銷量按年跌８﹒３％至４２２０萬噸

中煤能源（０１８９８）首三個月累計商品煤銷量跌９％

中原銀行（０１２１６）出售資產予中原資產管理，涉１００億元人民幣

中國銀河（０６８８１）完成發行本年度第五期短期融資券３０億元人民幣

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《神州民企》

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消息指碧桂園（０２００７）就發１０億人民幣債券評估投資者興趣

安踏（０２０２０）首季安踏品牌零售金額錄得１０－２０％高段的正增長

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《中國要聞》

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滬封控多日陽性個案仍不斷，官方稱與數據延時等有關

廣東預計今年退減稅規模約３０００億人幣，力度歷年最大；建設深圳市數據交易所，實施「廣

東強芯」工程

商務部表示全力保障外貿產業鏈供應鏈穩定暢通；外資車企普遍看好中國長期穩定發展經濟前景

內地首季ＦＤＩ為５９０﹒９億美元，增３１﹒７％

瑞銀表示俄烏衝突擾動對３月貿易，滬封城影響下月反映

經濟風險加劇，彭博料人行最快今宣布降準明生效

公安部表示詐騙集團利用數字貨幣洗錢，泰達幣危害嚴重

廣州表示支持汽車平行進口全產業鏈發展

元宇宙產業委員會：規範數字藏品產業發展抵制炒作

人行表示加強對虛擬貨幣等新型領域風險防範；人行１００億逆回購利率持平，完全對沖到期量

３月全社會用電量同比增幅大幅放緩至３﹒５％

上海臨港降低人才購房門檻

變化率負值運行，成品油零售限價將迎年內首輪下調

北京證監局向聯想控股發整改令，涉報告披露不及時等

外匯局表示研究出台熊貓債相關管理制度

習近平考察海南：加快建設中國特色自由貿易港

內地電子煙交易管理平台６月１５日上線運行

李克強稱適時運用降準工具，鼓勵大型銀行降低撥備率

證券時報表示與市場關切同頻共振，降準即將落地

中信證券表示降準短期內或落地，不排除「雙降」的可能

安徽淮北推臨時購房優惠，購首套房獎勵最高６萬元人民幣

去年四季度社保基金增持４６股，紫金礦業持股量最多

倫鎳風波後，中國擬立法加強期貨和衍生品交易監管

據報當局調查螞蟻集團政治影響力，涉及周江勇案

中證監對聯想控股採取責令改正行政監管措施

傳中紀委直接參與對螞蟻集團調查

上海虹口區衛健委確認信息中心主任錢文雄自盡身亡

聯想回應被北京證監局責令改正：已部署下一步整改

外交部表示一名中國公民在紐約地鐵槍擊案中受傷

財政部劉昆預計全年退稅減稅約２﹒５萬億元

內地最大追星論壇被關，豆瓣因整治飯圈停用「鵝組」

據報美企新思科技支援華為遭美調查，在華設研發中心

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《寶島快訊》

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台股收跌０﹒３％，報１７２４５點

台媒稱美國參議員團今晚抵台會晤蔡英文

台積電首季淨利潤同比大增４５％，遠勝市場預期；台積電預期第二季營收再挑戰新高，季增幅

度３﹒５％

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《其他消息》

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許正宇冀今年就規管眾籌法例諮詢公眾

現屆政府不再任命政務司長，陳茂波任資審會主席

鄧炳強冀就２３條立法盡快諮詢

陳茂波任資審會主席，楊潤雄任資審會官守成員

阮民安或被加控欺詐罪，押後至５﹒２５再訊

百分百擔保個人特惠貸款計劃優化措施下周二生效

金管局表示３月外匯基金境外資產減少６９０億元

積金局向眾膳坊食物銀行捐贈食物，料２４０人受惠

港府為居粵醫管局慢性病患者延續特別支援計劃至１１月９日

本港３月訪港旅客按年跌７３％，政府將重推本地遊活動

３月抖音及ＴｉｋＴｏｋ全球吸金逾３億美元蟬聯冠軍，按年倍升

ＭＯＮＡＣＯ ＭＡＲＩＮＥ首批折實入場７９６萬元

長沙灣映築明起收票，料本月底開售

中原ＣＣＬ按周升０﹒１７％，連升２周共１﹒３％

永明金融推出富越儲蓄計劃，主打ＥＳＧ概念

澳門將向居民發放８０００元新一輪電子消費優惠，團體冀上調

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《俄烏開戰》

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俄國防部警告烏軍勿針對俄境內目標，否則攻擊基輔

俄軍莫斯科號導彈巡洋艦疑被烏軍導彈擊中起火

個別外企要求中企「選邊站隊」，商務部表示堅決反對

印度上月增購俄羅斯煤炭，入口量為２年之冠

法國總統候選人瑪琳勒龐表態，推動北約與俄羅斯合作

白宮考慮派官員訪基輔，首選國務卿或防長

耶倫再就俄烏問題警告中國，中方強調致力勸和促談

外交部表示處理國際關係不應雙標，應尊重俄方合理關切

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《特首選戰》

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李家超今早與會計界和法律界選委網上交流

李家超兩子均與特首選委共事，長子任恒生銀行高層

李家超稱不擔心政務司長職位懸空，參選不涉利益衝突

李澤楷提名李家超，冀下任特首讓市民安居樂業

羅兵咸永道籲維護香港國金中心地位，促數字化轉型

譚耀宗稱李家超政綱不會鉅細無遺，惟要確保言出必行；譚耀宗偕李家超補交提名表格，總數維

持７８６人

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《新冠肺炎》

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本港新增１０４３宗確診，核酸檢測陽性５７９宗

本港多５４人染疫亡，第五波累計８７８９宗死亡個案

醫生流失率達６﹒９％，醫管局表示將加強招聘人手

４﹒２１首階段放寬社距，恢復晚市堂食至晚上１０時

上海昨日新增２﹒７萬例本土確診和無症狀感染

上海衛健委官員疑因壓力辦公室自盡，胡錫進發文證實

下周四重開室內戶外體育設施，本周六可網上預約

伊院誤將檢測陰性病人送入亞博新冠治療中心

全國本土陽性破２﹒９萬例刷新高，上海增逾２﹒７萬

台灣新增８７４宗本土確診，再創新高

吉林表示全省各市州均實現疫情防控社會面清零

商務部表示積極採取措施幫助外企解決可能面臨困難

孫春蘭上海調研：全力做好醫療救治和保供穩鏈工作

徐汶緯稱飲食業增二至三成人手準備重開晚市堂食

新世界捐贈平台贈１０萬盒快速抗原檢測包予多間學校

旅遊業界冀盡快重啟本地遊，美容業已做好復業準備

林鄭稱無放棄全民強檢，委託政制及內地事務局長處理；林鄭下午將打第４針：本港成年人逾九

成已打首針；林鄭呼籲６０歲或以上市民踴躍打第四針

楊潤雄稱有經濟困難學生可向學校索取快測包

民政局完成派發３３８萬個「防疫服務包」

海洋公園下周四重開，今日傍晚６時起接受預約

田北辰稱內地調整防疫政策前香港不能縮短七天隔離期

鄧飛稱快測包費用負擔大，學生可能申請上網課或請假

聶德權稱至１１歲已打兩針科興三個月可預約第三針

匯控（０００５）行政總裁祈耀年近日來港，今早到訪分行

炒作連花清瘟王思聰促調查，以嶺藥業爭議下今漲停

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