《神州縱橫－凌昆》中國須準備應對全球性危機

《神州縱橫》國際形勢出乎預期快地惡化，烏克蘭戰事正朝持久化方向發展，曾燃起的和談

希望似可望不可即。另方面烏俄戰恍如打開潘多拉盒子，釋出了原先未能預料的難題，令全球政

經環境日益複雜嚴峻，中國是否準備好應對令人關注。



＊西方或爆貨幣危機＊



發達國的情況相對清楚，受烏戰影響原來的高通脹及供應鏈斷裂問題惡化，對歐日等依賴原

料入口地區衝擊尤大。經濟復甦受阻甚至可能出現新的衰退。但另一危機卻在醞釀，其凶險程度

不容低估。最近ＩＭＦ、大行（如高盛）以至一些西方學者，都開始關注美元的世界貨幣地位問

題，認為在高債息及金融制裁的政經因素夾擊下，「去美元化」將加快進行。高盛更指美元恍似

百年前英鎊的情況，正面臨喪失主要世界流通貨幣地位的危險。無疑美元地位的預期動搖（不必

是正式動搖）便是可引發全球大震盪及經濟大滑坡。事實上一些不祥之兆已浮出，美債息持續上

升並出現倒掛，今年首季債價跌幅達６％破了歷史紀錄。聯儲局或須緊急收水以保衛美元，並付

出經濟下滑的代價，與此同時近期日圓持續下滑又引起關注，但因國債沉重，但當局不敢如美國

加息對抗貶值，反要放水壓息，更可能令貶值惡化。一方面持日圓資產者要拋售，另方面持外幣

資產（如持美債的退休基金）則因開支所需也要拋售。由於日本金融體系規模不少，任何大變動

必將衝擊國際市場。



＊新興陣營或排隊爆煲＊



當美日貨幣均呈根基不穩之際，歐元其實亦難兄難弟。因此預防牽一髮而動全身火燒連環船

，出現全球性貨幣危機，發達國貨幣「攬炒」。危險之一來自「去美元化」的突發性加速，若按

市場機制這會逐步漸進，但最近因地緣政治原因會以極速發生，如俄印兩國便迅速制定基於本幣

的外貿機制。同時也不要忘記新興陣營，在當前國際經濟環境惡化下受壓巨大，尤其通脹高升將

引發本在貧窮線上掙扎的基層不遏，情況極易失控而釀成政治社會動亂，經濟亦隨之崩塌。最近

的斯里蘭卡及秘魯正是實例，且可能只是先頭部隊，後面不少新興經濟將排隊爆煲，包括一些缺

糧缺能的窮國。這又可能引致發達國與新興陣營困局互動，則全球「攬炒」矣！

在這環境下中國絕難獨善其身，何況目前中國本身就因經濟疲軟，對外來衝擊抗禦力減弱。

更須注意不利的結構性問題：一是中國外匯及外幣資產持量巨大，受貨幣危機衝擊最大。二是中

國與新興陣營關係日益緊密，尤其「一帶一路」項目的投資及債務必受衝擊。此外，中國目前外

需乃最強增長動力，外部危機的影響自必加大。這些風險中央有留意到嗎？《資深評論員 凌昆

》



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。



