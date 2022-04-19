《真知灼見－溫灼培》可以扭轉日圓弱勢的三個情況

《真知灼見》美日貨幣政策懸殊，加上日本作為一個相當依賴貿易支撐經濟的國家，其貿易

連續７個月呈現赤字是導致其貨幣不斷走弱的主因。不過，已處２０年低位的日圓也有著一定的

吸引力。只是，在我們面前有甚麼條件有機會出現，可以扭轉日圓弱勢？



＊留意周五日本公布通脹率＊



往後或許有三個因素可留意。本周五（２２日），日本將公布３月份通脹率（ＣＰＩ）。回

看當地２月份年通脹率雖只為０﹒９％不算高，但鑑於２月２４日爆發俄烏事件後，環球整體商

品價格大幅飈升，歐美於３月份的通脹率亦見大幅上揚。所以，有理由相信，日本３月通脹率是

有機會靠近２％。上周，日本首相岸田文雄指，日本央行的首要任務是要達致２％通脹目標，而

非操縱匯率；但此目標一旦大功告成，日本央行還需容忍日圓匯價繼續跌嗎？始終，日圓已這麼

弱，再跌也不一定可增加多少日本出口，但就肯定會使日本在支付其能源及食品進口上倍感吃力

。所以，本周五日本公布的３月通脹率肯定是一個有機會扭轉日圓匯價重點之一。



＊周四日央行議息＊



下周四（２８日），日本央行將議息。這又是一個可扭轉日圓弱勢的機會。不過，除非日央

行作出實際行動，如擴大日本１０年債息於零的上下波幅範圍，甚至廢除１０年債息保持於零的

做法，單靠口術或不足以扭轉現今日圓弱勢。就讓我們密切留意事態發展。



＊５月５日美儲議息＊



最後要留意的，當然是５月５日聯儲局的議息會議。重點不單只看聯儲局當天會否如市場預

期加息半厘及宣布每月削減買債９５０億美元，更重要是能否給予市場感覺其會否繼續加快加息

步伐；如聯儲局最終的貨幣政策不及市場預期，這當然會是另一扭轉日圓弱勢的機會。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠

ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立

場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

