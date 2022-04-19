《地產人眼－盧展豪》東涌商業地建數據中心，利北望神州

《地產人眼》近月有多幢工廈轉型數據中心，亦有發展商看準該市場未來商機龐大，購入地

皮由零開始建造數據中心大樓，提供更專業及完善的營商環境，如能做到人無我有、人有我優，

必定更容易招徠潛力租客，大大提升成功機率。



筆者說的是華懋以２７﹒７８億元力壓其他四大財團，成功購入曾於２０２０年流標的東涌

第５７區商業地。該地的招標條款經調整後，有七成樓面可發展為數據中心等，配合政府將於北

部都會區發展創科產業，屆時本地數據中心的需求將更大，因而令該東涌商地的魅力大增。



雖說數據中心運作主要依靠網絡，惟東涌商業地的選址仍較隔涉，需要財力充裕的開荒牛去

開拓，因此在營商環境較遜色下，該地皮的奪標價亦較低，估值屬市場下限價，每方呎樓面地價

約２２０２元。話雖如此，東涌早已發展成新市鎮，已有基礎的生活及交通配套，加上政府將推

行東涌新市鎮擴展計劃，該區的未來規劃將更完善。



與此同時，東涌商地亦鄰近港珠澳大橋及屯赤隧道，市民由東涌前往廣東省及澳門更便捷省

時，而且乘地域之便，便能輕易連接內地市場，既有利兩地的商貿往來，亦可吸引內企進駐該數

據中心大樓。儘管內地發展迅速，香港仍是內地面對國際市場的橋頭堡，而且在法規及稅務制度

上仍具優勢，因此只要規劃得宜，東涌發展仍商機處處。



更重要是，現時本地企業對數據中心的需求漸大，雖然工廈改劃可短期內增加數據中心供應

量，惟改劃始終受原有圖則所限，難以完全符合數據中心的營運要求。反之由零開始去規劃和發

展的數據中心，可按業界所需度身訂造，競爭力自然更大。

《美聯工商舖行政總裁（工商舖） 盧展豪》



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