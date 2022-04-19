《日出而作》１０年期美債息迫近２﹒９厘，美股微跌，歐股反彈

《外圍重點》歐美主要股市指數收市：



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紐約道瓊斯 ３４４１１﹒０６９ 跌 ３９﹒５４ ０﹒１１

標普５００ ４３９１﹒６９ 跌 ０﹒９０ ０﹒０２

納斯達克 １３３３２﹒３６ 跌 １８﹒７２ ０﹒１４

倫敦富時１００ ７６１６﹒３８ 升 ３５﹒５８ ０﹒４７

法蘭克福ＤＡＸ １４１６３﹒８５ 升 ８７﹒４１ ０﹒６２

巴黎ＣＡＣ ４０ ６５８９﹒３５ 升 ４７﹒２１ ０﹒７２

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﹡香港時間７：４５ａｍ美元兌日圓１２７﹒１４，歐元兌美元

１﹒０７７８



《公司業績》

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雅視光學（０１１２０）９０６０萬元售物業，料收益６００萬元

Ｓ＆Ｔ（０３９２８）去年度虧損擴至１１１９萬坡元，不派息

中信股份（００２６７）合併入帳中信証券（０６０３０）料賺１２７億元

興勝創建（００８９６）７９００萬元售工業物業，料收益６８０７萬元

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《公司資訊》

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渣打集團（０２８８８）倫敦再斥８７８５萬元回購近１７０萬股

亞盛（０６８５５）美國癌症年會公布六項腫瘤抑制劑臨床前研究結果

中行（０３９８８）４００億美元中期票據計劃申請上市

和鉑（０２１４２）委首席醫學官Ｈｕｍｐｈｒｅｙ Ｇａｒｄｎｅｒ

匯控（００００５）倫敦再大手回購８４１萬股，總值４﹒５億元

金寶通（００３２０）主席歐陽和退任，行政總裁歐陽伯康兼任

美聯工商舖（００４５９）２１５０萬元購大角咀店舖作收租

中基長壽科學（００７６７）授榮華藥業成香港非獨家銷售商

六福集團（００５９０）財年第四季整體同店銷售增長同比負８％

錦欣生殖（０１９５１）１﹒６億元增持深中醫院，溢價１１％發新股

喆麗控股（０２２０９）建機械人倉庫，２８７０萬元購系統和裝修

諾輝健康（０６６０６）購兩結構性產品涉１﹒６億元

ＣＭＯＮ（０１７９２）主席黃成安售９﹒６４％股權予首席營運總監

星謙發展（００６４０）２７１９萬元購印尼土地，建製造設施

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《國企紅籌》

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復星醫藥（０２１９６）新冠病毒抗原檢測試劑盒獲准內地推出

麗珠醫藥（０１５１３）新冠病毒抗原檢測試劑盒准上市

歸創通橋（０２１９０）Ｈ股獎勵信託計劃暫累購逾１３６萬股

金風科技（０２２０８）１１５億人幣拓兩海上風電項目

達豐設備（０２１５３）６４２０萬元採購中聯重科（０１１５７）機器

齊魯高速（０１５７６）累購５﹒５億人幣建行理財產品

海爾智家（０６６９０）９８１萬人幣回購４１萬Ａ股

大唐新能源（０１７９８）３月發電量同比增１７％

復星醫藥（０２１９６）發今年首期超短融券，籌６億人幣

君實生物（０１８７７）醫小細胞肺癌產品獲孤兒藥資格

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《神州民企》

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易居企業（０２０４８）票據交換要約終止，惟重組計劃獲正面支持

滿地科技（０１４００）折讓２％發１０４５萬新股，籌２５１萬元

合景泰富（０１８１３）３月預售額逾４５億人幣，同比減５６％

萬咖壹聯（０１７６２）主席兼控股股東高弟男４５萬元購１０２萬股

歌禮製藥（０１６７２）授利托那韋片內地經銷權予中國醫藥保健品

安東油田（０３３３７）首季新訂單１６億人幣增２３％

旭輝控股（００８８４）８億人幣購接納要約本金７﹒８２億人幣票據

銀城國際（０１９０２）３月銷售額逾１３億人幣，同比跌５３％

金輝控股（０９９９３）３月銷售額３２億人幣，同比跌６５％

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《俄烏開戰》

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耶倫呼籲中國協助結束俄烏戰事，否則影響其國際地位

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《匯市走勢》

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歐洲央行議息會前夕，歐元反彈美元回落

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《國務會議》

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李克強要求穩定消費保物流暢通，加大出口退稅促進外貿

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《外圍經濟》

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加拿大率先加息半厘並縮表，料美國聯儲局下月跟從

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《虛幣世界》

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加密貨幣隨美股反

彈，比特幣重上４

１０００美元

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