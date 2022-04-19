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即市新聞

19/04/2022 09:05

《運籌帷幄－梁業豪》降準無助內地股市上升，留意招行沽壓

　　《運籌帷幄》現時本欄中線與長線的股票投資組合實際持貨量均為５０％，局勢則分別屬於
偏淡和顯著向淡。恒指陰陽燭周線圖上，上周錄得的為身軀短小的陰燭，觀乎不短的腳部，全周
低位２０９８８應暫有不弱的支持。當然前周高位２２５２４仍為中期急須被升破的阻力位，因
只有於好友成功進位該關口後，大市才具條件顯著再升，挑戰更高水平的阻力。前跌浪底和前升
浪頂分別為２２６６５和２５０５１，兩者均需被升越，才可確認「一浪低於一浪」的淡勢被破
壞。
　　長假期過後，投資者應觀察好淡大戶的角力情況，看看哪一方取得市場控制權。本月下半個
月的市況展開後，若好友大戶無意進攻，將大市於本周末前顥著推高，下周淡友大戶勢必力壓港
股，令對手被迫先作退守，留待下月才伺機進攻。人民銀行宣布的降準幅度未有為內地股市帶來
刺激，昨天（１８日）招商銀行（０３９６８）於Ａ股市場急跌，今早（１９日）金融股，特別
是銀行股的表現料會受到拖累，大家應多加留意。
《經濟通及交易通首席顧問　梁業豪》（頻道
：ｙｏｕｔｕｂｅ﹒ＢｅｎｎｙＬｅｕｎｇ﹒ｃｏｍ）
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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