《套期保值－蕭猷華》中美貨幣政策背馳，降低內地減息機會

《套期保值》恒指上周下跌３５８點，收報２１５１８點，低位曾見２０９８８點。美國通

脹再創４０年新高，３月消費物價指數按年升幅達８﹒５％，美聯儲官員「鷹派」言論，加息、

縮表繼續拖累港股氣氛。美國通脹肆虐超過一年，由去年４月的ＣＰＩ按年增幅為４﹒２％，其

實通脹已經亮起紅燈，但聯儲局主席鮑威爾一直認為通脹只是「暫時性」，多次錯失控制通脹的

機會，貨幣政策判斷明顯失誤。

筆者早前在本欄說過，環球通脹的主因是由「Ｃｏｓｔ Ｐｕｓｈ」成本推動，不是「

Ｄｅｍａｎｄ Ｐｕｌｌ」需求拉動，疫情、供應鏈、地緣政治局勢緊張、戰爭，推升上游物價

成本，單靠加息是壓制不了通脹，收緊貨幣政策只會不斷削弱需求，直到美國經濟出現衰退，通

脹才會回落。所以，控制通脹要由源頭解決，降低物價成本、撤銷關稅、停止制裁，保持供應穩

定，否則只靠加息，通脹難以回落。

中、美貨幣政策走向兩極，中國寬鬆，穩增長；美國收緊，抗通脹。兩國貨幣政策背馳，導

致中美國債收益率倒掛，過去曾經出現過５次。從表象看，中美利差倒掛可能會引發內地跨境資

金外流，繼而衝擊股市和匯市。不過，本輪中美利差倒掛或是中短期現象，投資者不需過分憂慮

。因在美國加息、縮表之後，美國經濟下行壓力會逐漸增加，預期美國１０年國債收益率在第三

季開始回落。與此同時，內地國債規模達到３萬億人民幣，加上資本還不是完全自由流動，故此

資本流走壓力影響可控。

人民銀行上星期下調存款準備金０﹒２５％，釋放長期資金５３００億人民幣，降準幅度較

市場預期為少，由於中美利差倒掛，上周（１５日）中期借貸便利（ＭＬＦ）到期，人行未有適

時降息。預期內地還需觀望疫情、外部環境，俄烏局勢發展、美國貨幣政策走向，料內地貨幣政

策傾向謹慎。《信誠證券投資服務董事 蕭猷華》



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