環球政經局勢未明，港股未能受惠人行降準，恒指考驗二萬一關口

《經濟通通訊社１９日專訊》港股在復活節假期後首個交易日裂口低開，早市最多下跌

６２２點，２１０００點一度失守，低見２０８９６點，其後才逐步收窄跌，中午收市前跌幅已

縮小至４００點以內。



＊招行大跌逾１０％為最差藍籌＊



雖然人民銀行宣布下調金融機構存款準備金率下調２５基點，４月２５日生效，但減幅小於

市場普遍預期，內銀Ａ股表現不濟，集體報跌。高層地震的招商銀行（滬：６０００３６）跌幅

超過１０％，最低跌至５２﹒３元，成為跌幅最大藍籌，其他內銀方面，建行亦跌逾２％，報

５﹒７２元；交行跌０﹒８８％，報５﹒６１元；工行亦跌近０﹒８５％，報４﹒７元。另外，

杭州銀行（滬：６００９２６）跌２﹒４％，興業銀行（滬：６０１１６６）、浙商銀行

（滬：６０１９１６）跌２﹒１％，寧波銀行（深：００２１４２）跌近２％，南京銀行

（滬：６０１００９）、平安銀行（深：０００００１）跌１﹒５％。

大摩認為，人行準降２５基點很大程度屬象徵式的舉動，因存款準備金率本來水平不高，也

非信貸增長的樽頸。不過，降準將有助內銀優化其資金結構，使融資成本適度下調１至２個百分

點，兼推動內銀資金組合調整至較長期的資金來源。

人民銀行在其公布降準後表示，今年以來，人行加大流動性投放力度，為支持小微企業留抵

退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至４月中旬已上繳６０００億元，主

要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣６０００億元，和全面降準

０﹒２５個百分點基本相當。換言之，人行此輪操作相當於降準０﹒５個百分點，投放資金

１１３００億元。



＊聯儲局必要時一次加息０﹒７５厘＊



那邊廂，美國聖路易聯儲銀行行長布拉德（Ｊａｍｅｓ Ｂｕｌａｌｒｄ）周一表示，聯儲

局需要迅速採取行動，包括多次加息半厘，甚至不排除一次過加息７５個基點，以達到年底上調

至３﹒５厘的目標。

布拉德在美國外交關係委員會一場視像活動中說：「超過５０個基點的升幅並非我預測的基

本情境，但我不排除這一選項。」他舉例，聯儲局前主席格林斯藩曾在１９９４年一次過加息

７５個基點，後來美國經濟迎來１０年的擴張。布拉德重申，支持利率將在年底前升到約３﹒５

厘。他預測美國失業率將在今年內跌破３％。



＊中概股受累滴滴出行擬退市＊



隔晚美股個別發展，受特斯拉（ＴＳＬＡ）醞釀收購推特（ＴＷＴＲ）刺激，兩股股價分別

收漲１﹒９６％及７﹒４８％，分別報每股１１０４﹒２９美元及４８﹒４５美元。三大指數輕

微收跌，納指跌１８點或０﹒１４％，收報１３３３２點。

中概股個別發展；滴滴出行（ＤＩＤＩ）公布末季財報顯示上季營按年減少近１３％，並宣

布計劃於 ５ 月２３日召開臨時股東會以表決從美股退市，股價大瀉１８﹒２９％收報每股

２﹒０１美元。另外阿里（ＢＡＢＡ）跌０﹒８２％報每股９４﹒７１美元；京東（ＪＤ）升

１﹒６６％報每股５７﹒５０美元；網易（ＮＴＥＳ）跌１﹒６６％報每股９３﹒４８美元；拼

多多（ＰＤＤ）微跌０﹒０５％報每股４０﹒０１美元。

在恒指中佔比較重的ＡＴＭ股同樣下跌，當中美團（０３６９０）最低跌至１４５﹒１元；

騰訊（００７００）最跌至３６１元，阿里巴巴（０９９８８）亦曾低見９１﹒２元，金融股方

面，友邦（０１２９９）曾低見７７﹒０５元。（ｐｃ）







