《盤後部署》人行降準幅度遜預期，港股下試兩萬點邊緣機會高

《經濟通通訊社１９日專訊》受科技股、內銀保險股、內需股等拖累，港股全日表現低迷，

低開４１２點報２１１０６，早段跌幅一度擴大至６００點，尾段走勢未有好轉。恒指今天收報

２１０２７，跌４９０點或跌２﹒２８％，主板成交１１５５﹒８６億元。國企指數報７１６７

，跌２１７點或跌２﹒９５％。恒生科技指數報４１５６，跌１６３點或跌３﹒７９％。

人民銀行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率２５個基點，低於市場預期的５０個基點

。內銀股普跌，招行（０３９６８）行長田惠宇突然遭免職，股價低開逾一成，全日持續受沽壓

，收市跌１１﹒４６％，報５２﹒９元，為全日表現最差藍籌。建行（００９３９）跌

１﹒８８％；郵儲行（０１６５８）就微升１﹒０８％。部分保險股亦受拖累，平保

（０２３１８）跌４﹒１％，報５４﹒９５元；首季保費收入升逾一成的眾安（０６０６０）跌

５﹒９１％，報２４﹒７元；友邦（０１２９９）亦跟隨大市下跌２﹒２５％，報７８﹒３５元

。

科技股方面，美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）等１２間電商遭上海市監局約

談，股價日內分別跌５﹒９３％及４﹒１９％，連同騰訊（００７００）在內，ＡＴＭ三大科技

藍籌合共拖跌恒指逾１７０點。其他科技股亦下跌，嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾１０％，為全

日表現最差科指股；阿里健康（００２４１）回吐６﹒０４％。

國家統計局公布，３月社會消費品零售總額由升轉跌３﹒５％，創近兩年最大跌幅，差過市

場預期。內需股午後跌幅擴大，尤以體品股跌勢較急，李寧（０２３３１）挫７﹒２７％；安踏

（０２０２０）跌５﹒２１％；申洲（０２３１３）就跌２﹒６７％。飲料股方面，潤啤

（００２９１）、青啤（００１６８）跌逾３％；蒙牛（０２３１９）亦跌逾３％。

內地股市亦低收。上證綜合指數報３１９４，跌１點或跌０﹒０５％，成交３６２７﹒７０

億元人民幣。深證成份指數報１１６３３，跌５８點或跌０﹒５０％，成交１９２８﹒００億元

人民幣。



＊比亞迪２４５元阻力甚大＊



大市方面，由於主要科技股受壓，是日阿里巴巴、騰訊及美團的大戶主動買入比率都不足一

半，更錄得資金淨流出，加上降準消息刺激作用不大，以致恒指在復活節假後的首個交易日大跌

。雖然今天險守在３月１７日裂口高開的低位２０７８６之上，但１０天已經跌穿２０天線，保

力加通道底部逐步擴闊。隨住美國通脹日漸升溫，市場預期聯儲局可能在５月議息加息半厘，甚

至有聯儲局官員表示不排除一次過加息０﹒７５厘，而暫時未見中央加大「放水」力度之下，港

股月內有機會跌至兩萬點邊緣。

個股方面，比亞迪（０１２１１）發盈喜，是日亦錄得２﹒６３億元資金淨流入，大戶主動

買沽比率亦有５６：４４，但股價只是微升０﹒０８％。從日線圖看，股價從去年１０月２６日

去年全年高位３２４﹒６元，回落到３月１４日今年內低位１６５元後反彈，以黃金比率量度，

２２４﹒８元為上述跌幅５０％反彈位，計及今天，比亞迪三度未能成功上破２４５元，相信該

位為短期極大的阻力位。即使１０天及２０天線仍然向上行，股價較大機會經整固後再上，持貨

者亦宜在現水平先行食胡。（ｅｒ）

