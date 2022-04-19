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即市新聞

19/04/2022 16:33

《盤後部署》人行降準幅度遜預期，港股下試兩萬點邊緣機會高

　　《經濟通通訊社１９日專訊》受科技股、內銀保險股、內需股等拖累，港股全日表現低迷，
低開４１２點報２１１０６，早段跌幅一度擴大至６００點，尾段走勢未有好轉。恒指今天收報
２１０２７，跌４９０點或跌２﹒２８％，主板成交１１５５﹒８６億元。國企指數報７１６７
，跌２１７點或跌２﹒９５％。恒生科技指數報４１５６，跌１６３點或跌３﹒７９％。
　　人民銀行上周五宣布全面降準，下調存款準備金率２５個基點，低於市場預期的５０個基點
。內銀股普跌，招行（０３９６８）行長田惠宇突然遭免職，股價低開逾一成，全日持續受沽壓
，收市跌１１﹒４６％，報５２﹒９元，為全日表現最差藍籌。建行（００９３９）跌
１﹒８８％；郵儲行（０１６５８）就微升１﹒０８％。部分保險股亦受拖累，平保
（０２３１８）跌４﹒１％，報５４﹒９５元；首季保費收入升逾一成的眾安（０６０６０）跌
５﹒９１％，報２４﹒７元；友邦（０１２９９）亦跟隨大市下跌２﹒２５％，報７８﹒３５元

　　科技股方面，美團（０３６９０）及阿里巴巴（０９９８８）等１２間電商遭上海市監局約
談，股價日內分別跌５﹒９３％及４﹒１９％，連同騰訊（００７００）在內，ＡＴＭ三大科技
藍籌合共拖跌恒指逾１７０點。其他科技股亦下跌，嗶哩嗶哩（０９６２６）挫逾１０％，為全
日表現最差科指股；阿里健康（００２４１）回吐６﹒０４％。
　　國家統計局公布，３月社會消費品零售總額由升轉跌３﹒５％，創近兩年最大跌幅，差過市
場預期。內需股午後跌幅擴大，尤以體品股跌勢較急，李寧（０２３３１）挫７﹒２７％；安踏
（０２０２０）跌５﹒２１％；申洲（０２３１３）就跌２﹒６７％。飲料股方面，潤啤
（００２９１）、青啤（００１６８）跌逾３％；蒙牛（０２３１９）亦跌逾３％。
　　內地股市亦低收。上證綜合指數報３１９４，跌１點或跌０﹒０５％，成交３６２７﹒７０
億元人民幣。深證成份指數報１１６３３，跌５８點或跌０﹒５０％，成交１９２８﹒００億元
人民幣。

＊比亞迪２４５元阻力甚大＊
　　
　　大市方面，由於主要科技股受壓，是日阿里巴巴、騰訊及美團的大戶主動買入比率都不足一
半，更錄得資金淨流出，加上降準消息刺激作用不大，以致恒指在復活節假後的首個交易日大跌
。雖然今天險守在３月１７日裂口高開的低位２０７８６之上，但１０天已經跌穿２０天線，保
力加通道底部逐步擴闊。隨住美國通脹日漸升溫，市場預期聯儲局可能在５月議息加息半厘，甚
至有聯儲局官員表示不排除一次過加息０﹒７５厘，而暫時未見中央加大「放水」力度之下，港
股月內有機會跌至兩萬點邊緣。
　　個股方面，比亞迪（０１２１１）發盈喜，是日亦錄得２﹒６３億元資金淨流入，大戶主動
買沽比率亦有５６：４４，但股價只是微升０﹒０８％。從日線圖看，股價從去年１０月２６日
去年全年高位３２４﹒６元，回落到３月１４日今年內低位１６５元後反彈，以黃金比率量度，
２２４﹒８元為上述跌幅５０％反彈位，計及今天，比亞迪三度未能成功上破２４５元，相信該
位為短期極大的阻力位。即使１０天及２０天線仍然向上行，股價較大機會經整固後再上，持貨
者亦宜在現水平先行食胡。（ｅｒ）

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