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19/04/2022 09:43

【俄烏開戰】俄央行指西方制裁將波及實體經濟，將主動轉型

　　《經濟通通訊社１９日專訊》俄羅斯央行行長納比烏林娜周一向國家杜馬表示，已有來自
１２個國家的５２個機構加入俄羅斯金融信息傳輸系統　（ＳＰＦＳ）。俄羅斯央行亦許可各銀
行恢復向國民出售外匯現金。
　　ＳＰＦＳ系統類似於ＳＷＩＦＴ，可供俄羅斯做國際結算。ＳＷＩＦＴ於３月１２日開始禁
止俄羅斯７家使用。納比烏琳娜表示，制裁已經影響到俄羅斯金融領域，如今還將開始影響實體
經濟部門；第二和第三季度俄羅斯經濟將開始主動進行結構轉型。
　　納比烏琳娜說：制裁給俄經濟帶來主要問題的不是俄金融機構受到的制裁，而是進口和外貿
物流受到的限制措施，以及可能會對俄羅斯商品出口做出的限制。她還強調，俄羅斯銀行系統穩
定並能承受打擊。
　　俄總統普京則在社會經濟問題會議上再次表示，西方試圖發動「經濟閃電戰」，但沒有成功
。他又指，制裁對發起者本身來亦有代價，包括通脹和失業率的增長，美國和歐洲國家經濟趨勢
惡化，歐洲人生活水平下降，他們的儲蓄貶值。
　　克宮發言人佩斯科夫亦表示，普京已宣布對不友好國家以盧布結算天然氣交易，至於哪些國
家已採用盧布結算，俄方不會公布訊息。（ｊｆ）

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