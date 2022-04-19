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19/04/2022 15:09

【俄烏開戰】美國副國務卿舍曼日內到訪布魯塞爾

　　《經濟通通訊社１９日專訊》美國副國務卿舍曼將於即日至２２日訪問布魯塞爾。美方官員
表示，舍曼將與北約盟友和歐洲伙伴討論如何協同一制應對俄羅斯對烏克蘭發起的戰爭。她同時
還會於２１日參加美國與歐盟的第三次中國專題會議，並討論印太地區局勢。
　　國務院發言人普萊斯在舍曼啟程前警告，美方會持續關注中國可能對俄羅斯展示的支持，中
國若提供武器給俄羅斯，協助俄方進攻烏克蘭或迴避制裁，均會面臨嚴重後果。（ｊｆ）

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