《台股攻略－黃振宇》大市成交淡靜，台股受制萬七點

《台股攻略》台股今日（１９日）展開反彈，電子權值股領頭上揚，指數最多升過２００點

，惟大市成交量未能擴大，指數最終升幅收窄，收１６９９３點，升９４點，成交金額為

２２６６﹒９４億元（新台幣．下同），三大法人合計淨買入３７億元。

中國多地陸續釋出復工消息，電子權值股普遍上揚，台積電收５６５元，升０﹒７％；聯電

收４６﹒６５元，升１％；聯發收８３８元，升０﹒６％；日月光投控升０﹒２％，友達升

０﹒８％，國巨升２％，台達電無起跌，鴻海及聯詠分別跌０﹒５％及０﹒９％。大價股漲跌互

見，股王信驊收３２５０元，無起跌；矽力－ＫＹ收２７２０元，重挫３﹒２％；大立光、祥碩

、譜瑞－ＫＹ、緯穎、富邦媒及世芯－ＫＹ均升０﹒６％至３﹒６％。航空雙雄的華航升

６﹒５％，長榮航升２﹒６％；海運股亦表現不俗，貨運三雄的陽明、長榮及萬海均升１﹒７％

至３﹒３％，裕民、四維航、萬海、新興及台航均升超過３％。再生能源概念股表現不俗，華新

早前公布首季稅後純利３８﹒１７億元，按年增１２８％，股價連升６日，今日更漲停收市；中

興電及大亞均升超過３％，精星、華東及和鑫均升超過２％。

雖然電子股普遍回勇，但大市成交量並無明顯擴大，指數受制萬七點關口。此外，俄烏戰爭

未止及中國當地疫情防控等問題仍存在不明朗因素，預期大市上升空間有限，短期投資仍需審慎

，建議選股以市場需求主導的防疫、航運股，以及利用高息概念股對抗通脹。

《富邦銀行（香港）證券投資服務部市場營銷及業務發展主管 黃振宇》



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