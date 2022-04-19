《異動股》美團低開近６％，阿里跌３％，遭上海市監局約談

《經濟通通訊社１９日專訊》美團（０３６９０）現價跌５﹒６１％，報１４６﹒５元，該

股成交約１６５萬股，涉資２﹒４２億元；阿里（０９９８８）跌３﹒０９％，報９２﹒５５元

；騰訊（００７００）跌２﹒３％，報３６５﹒８元；快手（０１０２４）跌４﹒０８％，報

６１﹒１元。

上海市場監管局近日網上行政約談美團、阿里巴巴旗下外賣平台餓了麼等１２間涉及民生領

域的電商企業，針對天價農產品等問題，要求加強對平台內經營者的管理力度。

當局表示，要求企業及時對違反法律法規的平台內經營者採取必要措施，繼續加強套餐及盲

盒類商品的審核力度。同時強化騎手管理，規範跑腿及代買服務的收費管理，制止騎手私下加價

等不當行為。

美團表示，將成立專項治理組，對不同類品商品價格設置上限。若發現定價不合理、哄抬物

價等問題，會攔截或立即將商品下架。

餓了麼就表示，３月２７日開始已三次向商家就穩物價倡議及盲盒蔬菜，發布新規提示，並

且建立專門治理團隊，每日對２５種重點生鮮民生商品巡價管控。

現時，恒生指數報２１１０６，跌４１２點或跌１﹒９２％，主板成交２５﹒８７億元。國

企指數報７２２８，跌１５６點或跌２﹒１２％。恒生科技指數報４２１５，跌１０４點或跌

２﹒４１％。

即月期指新報２１０８２，跌４３９點，低水２４點。即月國指期貨報７２２５，跌１６７

點，低水４點。即月科指期貨新報４１９９，跌１３２點，低水１７點。



表列同板塊或相關股份表現

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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美團（０３６９０） １４６﹒５元 跌５﹒６１％

阿里（０９９８８） ９２﹒５５元 跌３﹒０９％

騰訊（００７００） ３６５﹒８元 跌２﹒３％

快手（０１０２４） ６１﹒１元 跌４﹒０８％

小米（０１８１０） １２﹒３元 跌１﹒４４％

微盟（０２０１３） ４﹒８８元 跌２﹒２％

京東集團（０９６１８） ２２２元 跌１﹒９４％

嗶哩嗶哩（０９６２６） １８５﹒１元 跌１０﹒１５％

百度（０９８８８） １２５﹒６元 跌４﹒４１％

微博（０９８９８） １８２元 無升跌

網易（０９９９９） １４８﹒８元 跌１﹒１３％

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（ｅｒ）

