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即市新聞

19/04/2022 10:10

《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，美團阿里友邦領跌

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒指今天低開４１２點報２１１０６，跌幅擴大超過６００點
，現時，恒生指數報２０９０５，跌６１２點或跌２﹒８５％，失守兩萬一關，主板成交
３７６﹒００億元。國企指數報７１４１，跌２４３點或跌３﹒３０％。恒生科技指數報
４１５３，跌１６６點或跌３﹒８６％。
　　招行（０３９６８）跌勢未止，現價跌１０﹒９６％，報５３﹒２元，該股成交約４９６９
萬股，涉資２６﹒３７億元，盤中高見５４﹒４５元，最低見５２﹒３元，暫為表現最差藍籌。
部分內需股都受挫，李寧（０２３３１）跌８﹒２１％，報５８﹒７元；海底撈（０６８６２）
跌７﹒８％，報１４﹒９元。阿里健康（００２４１）就跌６﹒８８％，報４﹒４７元。
　　在恒指中佔比較重的ＡＴＭ股同樣下跌，當中美團（０３６９０）跌５﹒３５％，報
１４６﹒９元；騰訊（００７００）跌３﹒４７％，報３６１﹒４元。金融股方面，友邦
（０１２９９）跌３﹒２４％，報７７﹒５５元。
　　國家統計局公布，內地首季經濟按年增長４﹒８％，勝巿場預期的４﹒４％，增速比去年第
４季的４％加快，為兩個季度高位。
　　一季度國內生產總值２７０１７８億元人民幣，按不變價格計算，同比增長４﹒８％，比
２０２１年四季度環比增長１﹒３％。分產業看，第一產業增加值１０９５４億元人民幣，同比
增長６﹒０％；第二產業增加值１０６１８７億元人民幣，增長５﹒８％；第三產業增加值
１５３０３７億元人民幣，增長４﹒０％。
　　即月期指新報２０８６８，跌６５３點，低水３８點。即月國指期貨報７１３４，跌２５８
點，低水８點。即月科指期貨新報４１５１，跌１８０點，低水２點。
　　上證綜合指數報３１９４，跌０點或跌０﹒０２％，成交１３３４﹒５４億元人民幣。
　　深證成份指數報１１６８２，跌９點或跌０﹒０８％，成交７２０﹒６３億元人民幣。
　
　　　　　　　　　　　十大表現較差藍籌股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝＝＝

　　股份（編號）　　　　　　　現價（元）　　變幅（％）　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　招行（０３９６８）　　　　５３﹒２元　跌１０﹒９６％
　　李寧（０２３３１）　　　　５８﹒７元　　跌８﹒２１％
　　海底撈（０６８６２）　　　１４﹒９元　　　跌７﹒８％
　　阿里健康（００２４１）　　４﹒４７元　　跌６﹒８８％
　　安踏（０２０２０）　　　８６﹒９５元　　跌６﹒６１％
　　藥明生物（０２２６９）　　５９﹒８元　　跌５﹒９７％
　　美團（０３６９０）　　　１４６﹒９元　　跌５﹒３５％
　　金沙（０１９２８）　　　１８﹒０６元　　跌５﹒１５％
　　平保（０２３１８）　　　　５４﹒４元　　跌５﹒０６％
　　碧桂園（０２００７）　　　５﹒８５元　　跌４﹒８８％
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　（ｅｒ）

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