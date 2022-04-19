《異動股》恒指跌幅擴大至逾６００點，美團阿里友邦領跌

《經濟通通訊社１９日專訊》恒指今天低開４１２點報２１１０６，跌幅擴大超過６００點

，現時，恒生指數報２０９０５，跌６１２點或跌２﹒８５％，失守兩萬一關，主板成交

３７６﹒００億元。國企指數報７１４１，跌２４３點或跌３﹒３０％。恒生科技指數報

４１５３，跌１６６點或跌３﹒８６％。

招行（０３９６８）跌勢未止，現價跌１０﹒９６％，報５３﹒２元，該股成交約４９６９

萬股，涉資２６﹒３７億元，盤中高見５４﹒４５元，最低見５２﹒３元，暫為表現最差藍籌。

部分內需股都受挫，李寧（０２３３１）跌８﹒２１％，報５８﹒７元；海底撈（０６８６２）

跌７﹒８％，報１４﹒９元。阿里健康（００２４１）就跌６﹒８８％，報４﹒４７元。

在恒指中佔比較重的ＡＴＭ股同樣下跌，當中美團（０３６９０）跌５﹒３５％，報

１４６﹒９元；騰訊（００７００）跌３﹒４７％，報３６１﹒４元。金融股方面，友邦

（０１２９９）跌３﹒２４％，報７７﹒５５元。

國家統計局公布，內地首季經濟按年增長４﹒８％，勝巿場預期的４﹒４％，增速比去年第

４季的４％加快，為兩個季度高位。

一季度國內生產總值２７０１７８億元人民幣，按不變價格計算，同比增長４﹒８％，比

２０２１年四季度環比增長１﹒３％。分產業看，第一產業增加值１０９５４億元人民幣，同比

增長６﹒０％；第二產業增加值１０６１８７億元人民幣，增長５﹒８％；第三產業增加值

１５３０３７億元人民幣，增長４﹒０％。

即月期指新報２０８６８，跌６５３點，低水３８點。即月國指期貨報７１３４，跌２５８

點，低水８點。即月科指期貨新報４１５１，跌１８０點，低水２點。

上證綜合指數報３１９４，跌０點或跌０﹒０２％，成交１３３４﹒５４億元人民幣。

深證成份指數報１１６８２，跌９點或跌０﹒０８％，成交７２０﹒６３億元人民幣。



十大表現較差藍籌股

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股份（編號） 現價（元） 變幅（％）

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招行（０３９６８） ５３﹒２元 跌１０﹒９６％

李寧（０２３３１） ５８﹒７元 跌８﹒２１％

海底撈（０６８６２） １４﹒９元 跌７﹒８％

阿里健康（００２４１） ４﹒４７元 跌６﹒８８％

安踏（０２０２０） ８６﹒９５元 跌６﹒６１％

藥明生物（０２２６９） ５９﹒８元 跌５﹒９７％

美團（０３６９０） １４６﹒９元 跌５﹒３５％

金沙（０１９２８） １８﹒０６元 跌５﹒１５％

平保（０２３１８） ５４﹒４元 跌５﹒０６％

碧桂園（０２００７） ５﹒８５元 跌４﹒８８％

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（ｅｒ）

