  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 10:20

【人行降準】人行：已上繳６千億結存利潤，相當降準２５個點子

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》４月１５日，人民銀行宣布２５日全面降
準０﹒２５個百分點，釋出長期資金５３００億（人民幣．下同）。市場認為人行但降準幅度較
預期的５０基點為小。人民銀行其後公布，今年以來，人行加大流動性投放力度，為支持小微企
業留抵退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至４月中旬已上繳６０００億
元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣６０００億元，和全面降準
０﹒２５個百分點基本相當。
　　換言之，人行此輪操作相當於降準０﹒５個百分點，投放資金１１３００億元。

＊企業貸款利率降至４﹒４％，為記錄低點＊

　　從全年看，人民銀行將總計上繳１１０００多億元結存利潤，繳款進度靠前發力，視退稅需
要及時撥付，與其他貨幣政策操作相互配合，有力保持流動性合理充裕。
　　人行稱，今年以來人民銀行引導市場利率下行０﹒１－０﹒１５個百分點，帶動一季度企業
貸款利率同比下降０﹒２１個百分點至４﹒４％，為有統計以來的記錄低點。加大再貸款等結構
性貨幣政策工具的支持力度，用好支農支小再貸款和兩項減碳工具，加快１０００億再貸款投放
交通物流領域，創設２０００億元科技創新再貸款和４００億元普惠養老再貸款，預計帶動金融
機構貸款投放多增１萬億元。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
開市Good Morning19/04/2022
黃瑋傑：比亞迪陰霾未散　冇貨唔買住！
專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）
中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈
財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金