【人行降準】人行：已上繳６千億結存利潤，相當降準２５個點子

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》４月１５日，人民銀行宣布２５日全面降

準０﹒２５個百分點，釋出長期資金５３００億（人民幣．下同）。市場認為人行但降準幅度較

預期的５０基點為小。人民銀行其後公布，今年以來，人行加大流動性投放力度，為支持小微企

業留抵退稅加速落地，靠前發力加快向中央財政上繳結存利潤，截至４月中旬已上繳６０００億

元，主要用於留抵退稅和向地方政府轉移支付，相當於投放基礎貨幣６０００億元，和全面降準

０﹒２５個百分點基本相當。

換言之，人行此輪操作相當於降準０﹒５個百分點，投放資金１１３００億元。



＊企業貸款利率降至４﹒４％，為記錄低點＊



從全年看，人民銀行將總計上繳１１０００多億元結存利潤，繳款進度靠前發力，視退稅需

要及時撥付，與其他貨幣政策操作相互配合，有力保持流動性合理充裕。

人行稱，今年以來人民銀行引導市場利率下行０﹒１－０﹒１５個百分點，帶動一季度企業

貸款利率同比下降０﹒２１個百分點至４﹒４％，為有統計以來的記錄低點。加大再貸款等結構

性貨幣政策工具的支持力度，用好支農支小再貸款和兩項減碳工具，加快１０００億再貸款投放

交通物流領域，創設２０００億元科技創新再貸款和４００億元普惠養老再貸款，預計帶動金融

機構貸款投放多增１萬億元。

