【新冠肺炎】上海昨日出院出艙人數超過新增陽性感染者數

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日在上

海市疫情防控新聞發布會上表示，昨日上海市本土確診病例出院１２１１例，無症狀感染者解除

集中隔離醫學觀察２﹒２萬例，出院出艙的人數共計２﹒３３萬例，超過了新增陽性感染者的人

數。

