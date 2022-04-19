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19/04/2022 10:43

【新冠肺炎】上海本輪新冠疫情累計死亡病例１０人

　　《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日在上
海市疫情防控新聞發布會上表示，昨日上海疫情新增死亡病例７例，年齡從６０歲到１０１歲，
合並冠心病、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病，均未接種新冠病毒疫苗
，上述的７例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因是由基礎疾病導致。
　　截至目前，上海通報的本輪疫情死亡病例共計１０例。

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