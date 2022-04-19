【新冠肺炎】上海本輪新冠疫情累計死亡病例１０人

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日在上
海市疫情防控新聞發布會上表示，昨日上海疫情新增死亡病例７例，年齡從６０歲到１０１歲，
合並冠心病、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病，均未接種新冠病毒疫苗
，上述的７例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因是由基礎疾病導致。
截至目前，上海通報的本輪疫情死亡病例共計１０例。
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|開市Good Morning19/04/2022
黃瑋傑：比亞迪陰霾未散 冇貨唔買住！
|專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年 香港未見Exit Plan（有片）
|中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅 憧憬降準減息A場興高采烈
|財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻 阿里負面消息不斷持續下挫
|專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破 掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
|財經熱話14/04/2022
國策來祝福 新能源車齊飆比亞迪最靚 惟需留意原材料供應
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰