【新冠肺炎】上海本輪新冠疫情累計死亡病例１０人

《經濟通通訊社駐滬記者林雯婕１９日上海專電》上海市衛健委一級巡視員吳乾渝今日在上

海市疫情防控新聞發布會上表示，昨日上海疫情新增死亡病例７例，年齡從６０歲到１０１歲，

合並冠心病、糖尿病、高血壓、腦梗後遺症、腦出血等嚴重的基礎疾病，均未接種新冠病毒疫苗

，上述的７例入院後病情加重，搶救無效死亡，直接的死亡原因是由基礎疾病導致。

截至目前，上海通報的本輪疫情死亡病例共計１０例。

