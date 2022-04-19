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即市新聞

19/04/2022 12:45

《午市前瞻》專家指港股利淡因素未改，未重上２１７００則仍看淡

　　《經濟通通訊社１９日專訊》恒生指數半日收市報２１１１１，跌４０６點或１﹒８９％，
主板成交６８４﹒８３億元。恒生中國企業指數報７２０８，跌１７６點或２﹒３９％。恒生科
技指數報４１９７，跌１２２點或２﹒８４％。

＊葉尚志：人行觀望美國加息步伐＊

　　恒指低開逾４００點後未止血，人行放水遜預期疊加美團（０３６９０）等外賣平台遭上海
外市監約談，拖累恒指一度跌超過６００點。第一上海證券首席策略師葉尚志向《經濟通通訊社
》表示，人行水閘未全開較令市場失望，港股放假期間，美股納指跌２％，Ａ股上證跌１％，故
今日港股追回外圍跌幅。
　　葉尚志分析，人行必然會一步一步行動，觀望自身經濟及外圍貨幣政策，如ＧＤＰ數據及美
國聯儲局的加息步伐，美國忍手加息，中國亦不會水力全開，另外債市利差問題亦會令中國貨幣
政策謹慎。
　　他指出，因困擾港股的利淡因素仍未消退，如俄烏、美國緊縮貨幣政策、疫情以至港匯弱勢
等，將為港股持續帶來調整壓力。本月初曾高見２２５００水平為反彈頂位，２１７００則為好
淡分水嶺，未能重上該水平則有機會繼續調整。

＊美團跌極都貴＊

　　上海市監網上行政約談美團、餓了麼等１２間涉及民生領域電商，要求針對天價農產品等問
題加強管理力度，美團阿里（０９９８８）領跌恒指。葉尚志指內地整穎平台經濟從未間斷，此
次問題為顯示仍舊整頓當中，撇除今次事件，美團股價仍屬高估值，而且未有盈利可言，料此後
股價仍會受壓。（ｈｃ）

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