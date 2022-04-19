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19/04/2022 17:44

【北水炒Ｄ乜】淨流入３９﹒６億人幣，買騰訊沽港交所

　　《經濟通通訊社１９日專訊》今日恒指低開４１２點，報２１１０６點。最高跌３２６點報
２１１９１點，最低跌６２１點報２０８９６點。恒指收報２１０２７點，跌４９０點或
２﹒２８％。
　　按額度計算，北水全日淨流入３９﹒６億元人民幣，增加１０４﹒１％。北水淨買入最多的
個股依次是騰訊控股（００７００）、美團（０３６９０）、中國海洋石油（００８８３）；淨
賣出最多的依次是香港交易所（００３８８）、碧桂園服務（０６０９８）、建設銀行
（００９３９）。
　　主板成交１１５５﹒８６億元增加１６﹒９％。其中港股通成交２６４﹒８億元，佔總成交
２２﹒９％。

＊美銀下調騰訊目標價至５２５元＊

　　美銀發表研究報告指，騰訊（００７００）將於５月１８日公布首季業績，預期上海和吉林
等地區的疫情封城將在上半年適度提振其移動遊戲玩家流量，抵銷了首季缺乏新遊戲的影響，因
此將２０２２年手機遊戲增長率預測由９％提升至１１％。該行重申其「買入」評級，目標價由
５３６元下調２％至５２５元。　
　　該行將今年線上廣告增長率從－５％下調至－１２％；將金融科技和商業服務增長率從
２６％下調至１９％；將２０２２年及２３年收入預測下調２－３％，每股盈利預測下調１－
２％。
　　騰訊控股跌２﹒７８％報３６４元，北水淨買入１０﹒７億元；美團跌５﹒９３％報１４６
元，北水淨買入８﹒７億元；中國海洋石油升０﹒６９％報１１﹒６４元，北水淨買入５﹒５億
元。
　　香港交易所跌３﹒１６％報３３１元，北水淨賣出４億元；碧桂園服務跌５﹒５６％報
３６﹒５５元，北水淨賣出１﹒５億元；建設銀行跌１﹒８８％報５﹒７５元，北水淨賣出
０﹒９億元。

　　表列全日北水淨買入及淨賣出最多港股：
　
　　　　　　　　　　　淨買入最多港股
　　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　騰訊控股　　　（００７００）　　　　　１０﹒６７
　　美團　　　　　（０３６９０）　　　　　　８﹒６６
　　中國海洋石油　（００８８３）　　　　　　５﹒４６
　　中國移動　　　（００９４１）　　　　　　２﹒２０
　　李寧　　　　　（０２３３１）　　　　　　２﹒１７
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　
　　　　　　　　　　淨賣出最多港股
　　　　　　　　　　＝＝＝＝＝＝＝

　　股份名稱　　　（編號）　　　淨買入＋╱淨賣出－
　　　　　　　　　　　　　　　　　　　（億元）　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　香港交易所　（００３８８）　　　　　－３﹒９６
　　碧桂園服務　（０６０９８）　　　　　－１﹒５４
　　建設銀行　　（００９３９）　　　　　－０﹒９０
　　兗礦能源　　（０１１７１）　　　　　－０﹒３６
　　開拓藥業　　（０９９３９）　　　　　－０﹒１９
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

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