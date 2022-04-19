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19/04/2022 15:58

《美元走勢－羅明立》歐元不排除下試１﹒０６４０低位

　　　貨幣　　　　東京收市　　　最高價　　　　最低價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　美元╱日圓　１２８﹒００　１２８﹒３２　１２６﹒９８
　　歐元╱美元　１﹒０７９２　１﹒０７９２　１﹒０７６２
　　英鎊╱美元　１﹒３０１０　１﹒３０１９　１﹒２９８８
　　美元╱瑞郎　０﹒９４５０　０﹒９４６６　０﹒９４４３
　　美元╱港元　７﹒８４３１　７﹒８４４４　７﹒８４１１
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－

　　《美元走勢》復活節假期間，美國公布的零售銷售及上周初次申領失業救濟人數都理想。美
國聖路易斯聯儲主席布拉德表示美國現時通脹高得令人難受，聯儲局將設法迅速控制通脹，可能
在下一次議息會議上決定開始縮表；雖然現時未有需要，但並不能排一次加息０﹒７５％的可能
性。
　　美國１０年期國債收益率逼近２﹒９％。俄羅斯飛彈巡洋艦莫斯科號懷疑被烏克蘭導彈擊中
而沉沒，雙方談判基礎進一步被削弱，俄羅損兵折將，勢將對烏東發動猛烈攻擊，俄方官媒更指
現時第三次世界大戰已開始。美聯儲貨幣政策及避險需求都利好美匯指數，今日（１９日）就曾
經升上１０１水平。
　　上周歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，亦未有對加息時間作出暗示，行長強調結束買債後
才展開加息，市場估計最快會在第三季。由於歐央行無意提早收水，歐元繼續受壓，不排除下試
２０２０年３月時的低位１﹒０６４０。
　　　
　　　貨幣　　　　方向　　　入市價　　　　目標價　　　　止蝕價　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　歐元兌美元　沽出歐元　１﹒０８２０　１﹒０７２０　１﹒０８６０
　　美元兌日圓　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　英鎊兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌瑞郎　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　澳元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　紐元兌美元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　美元兌加元　　觀望　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　　
　　－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－－
　　
《亨達國際金融投資聯席董事　羅明立》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

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