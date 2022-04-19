《美元走勢－羅明立》歐元不排除下試１﹒０６４０低位

貨幣 東京收市 最高價 最低價

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美元╱日圓 １２８﹒００ １２８﹒３２ １２６﹒９８

歐元╱美元 １﹒０７９２ １﹒０７９２ １﹒０７６２

英鎊╱美元 １﹒３０１０ １﹒３０１９ １﹒２９８８

美元╱瑞郎 ０﹒９４５０ ０﹒９４６６ ０﹒９４４３

美元╱港元 ７﹒８４３１ ７﹒８４４４ ７﹒８４１１

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《美元走勢》復活節假期間，美國公布的零售銷售及上周初次申領失業救濟人數都理想。美

國聖路易斯聯儲主席布拉德表示美國現時通脹高得令人難受，聯儲局將設法迅速控制通脹，可能

在下一次議息會議上決定開始縮表；雖然現時未有需要，但並不能排一次加息０﹒７５％的可能

性。

美國１０年期國債收益率逼近２﹒９％。俄羅斯飛彈巡洋艦莫斯科號懷疑被烏克蘭導彈擊中

而沉沒，雙方談判基礎進一步被削弱，俄羅損兵折將，勢將對烏東發動猛烈攻擊，俄方官媒更指

現時第三次世界大戰已開始。美聯儲貨幣政策及避險需求都利好美匯指數，今日（１９日）就曾

經升上１０１水平。

上周歐洲央行議息後維持貨幣政策不變，亦未有對加息時間作出暗示，行長強調結束買債後

才展開加息，市場估計最快會在第三季。由於歐央行無意提早收水，歐元繼續受壓，不排除下試

２０２０年３月時的低位１﹒０６４０。



貨幣 方向 入市價 目標價 止蝕價

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歐元兌美元 沽出歐元 １﹒０８２０ １﹒０７２０ １﹒０８６０

美元兌日圓 觀望

英鎊兌美元 觀望

美元兌瑞郎 觀望

澳元兌美元 觀望

紐元兌美元 觀望

美元兌加元 觀望

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《亨達國際金融投資聯席董事 羅明立》



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