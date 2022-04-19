《本港經濟》信銀國際料本港上半年經濟錄負增長，全年增長約２％

《經濟通通訊社１９日專訊》中信銀行（國際）首席經濟師卓亮於電話會議表示，香港首季

受新冠疫情影響，整體經濟活動受打擊，料首季ＧＤＰ跌超過３％，預期第二季將有機會錄得改

善，惟上半年仍將錄得負增長，即使下半年恢復正增長，料全年錄得低單位數增長約２％，又料

全年通脹錄得２％以上升幅。他續指，失業率數字較滯後，預期４月份數字見頂機會較大。

港元匯率方面，他指出，現時港匯達７﹒８４多水平，相信觸及７﹒８５弱方兌換保證水平

只是時間問題，不排除第二季就會出現，不過他認為這是聯?匯率制度下的正常情況。拆息方面

，他預期，港元最優惠利率短期內將維持不變，港元拆息未來有機會逐漸反覆上升，不排除５月

美國聯儲局會議後本港拆息上升趨勢會更明顯。



＊料人行明天下調ＬＰＲ機會不大，全年經濟或只增長５％＊



至於人民銀行上周五宣布下調存款準備金０﹒２５個百分點，卓亮表示，下調幅度令市場意

外，以往下調幅度都是每次５０個基點，認為雖然中國有空間調整貨幣政策，但仍需考慮外圍因

素，加上中美債息倒掛，因此認為中國貨幣政策調整力度不會太大，預期仍有５０個基點的空間

降準。

他又認為，貨幣政策有機會維持傾向寬鬆，減息降準仍然是政策選項，前提是內地通脹保持

在較溫和的水平，又料明天宣布下調貸款市場報價利率（ＬＰＲ）機會不大，料５月下調的機會

較大。

卓亮預期，中國第二季經濟受疫情影響會較首季明顯放緩，因為製造業供應鏈亦受衝擊，增

速應該會為全年低位，又認為達成全年增長５﹒５％的目標難度較大，依照現時數據，預期全年

中國經濟增長將為５％左右。



＊料美聯儲全年加息幅度將超過２厘，或５月宣布縮表＊



按照美國聯儲局的前瞻指引，美國今年全年加息７次，共１﹒７５厘。他認為，由於通脹持

續飆升，未來有機會出現一次加息達到０﹒５厘的情況，全年加息幅度將超過２厘，另外聯儲局

亦有機會在５月宣布削減資產規模。

大宗商品價格方面，他預期，油價將由於地緣政治局勢，維持供求緊張，認為「易升難跌」

，有機會維持每桶１００美元以上的水平；至於金價則未必有太大方向性走勢，料維持於每安士

２０００美元左右。（ｃｗ）

