【新冠肺炎】信銀國際全線分行恢復正常營業

《經濟通通訊社１９日專訊》中信銀行（國際）公司宣布，由即日起全線分行恢復正常營業

，星期一至五服務時間為上午９時至下午５時３０分（櫃位服務至下午５時正），星期六則為上

午９時至下午１時。

信銀國際表示，為了減少新型冠狀病毒在社區內傳播的風險，保障客戶和員工的安全，該行

將繼續採取預防措施，並遵守香港特區政府的相關指引。（ｃｌ）

