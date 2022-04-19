【內房困局】惠譽將富力地產高級無抵押債務評級降至「Ｃ」

《經濟通通訊社１９日專訊》國際信貸評級機構惠譽確認富力地產（０２７７７）長期外幣
發行人違約評級為「ＣＣ」，但將高級無抵押債務評級從「ＣＣ」下調至「Ｃ」，回收率評級為
「ＲＲ４」。
惠譽指，富力地產今年將有大量短期債務到期，令公司面臨流動危機。富力亦計劃持續出售
資產，以償還到期債務，但惠譽認為，受拖於宏觀經濟環境具挑戰性，富力的執行風險會較高，
而今年合約銷售持續疲弱，亦會削弱公司的還債能力。（ｃｌ）
【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票
|專訪19/04/2022
【即市專訪】張智威：短期入市睇實兩關鍵位 惟避開兩大風眼板塊！（有片）
|財經熱話19/04/2022
行長突遭免職招行插一成 熊麗萍：$50應有支持惟難復過往強勢
|FOCUS19/04/2022
【FOCUS】會講故事的滴滴，理想敗於現實……
|財經熱話19/04/2022
【人行降準】環球政經局勢未明 港股未能受惠人行降準 恒指考驗二萬一關口
|大行報告19/04/2022
【大行炒D乜】大摩恢復追縱京東物流 麥格理看淡小米
|開市Good Morning19/04/2022
黃瑋傑：比亞迪陰霾未散 冇貨唔買住！
新聞
股票
期貨期權
權證
ETF
A股
外匯商品
基金
MPF
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰
捷徑︰