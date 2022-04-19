【內房困局】惠譽將富力地產高級無抵押債務評級降至「Ｃ」

《經濟通通訊社１９日專訊》國際信貸評級機構惠譽確認富力地產（０２７７７）長期外幣

發行人違約評級為「ＣＣ」，但將高級無抵押債務評級從「ＣＣ」下調至「Ｃ」，回收率評級為

「ＲＲ４」。

惠譽指，富力地產今年將有大量短期債務到期，令公司面臨流動危機。富力亦計劃持續出售

資產，以償還到期債務，但惠譽認為，受拖於宏觀經濟環境具挑戰性，富力的執行風險會較高，

而今年合約銷售持續疲弱，亦會削弱公司的還債能力。（ｃｌ）

