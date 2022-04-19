【夜期時段】即月期指報２０９１４點，跌７９點，低水１１４點

《經濟通通訊社１９日專訊》即月期指在夜期時段開市報２０９７２點，跌２１點，低水
５６點，最新報２０９１４點，跌７９點，低水１１４點，合約成交７１３張。
即月國指期貨在夜期時段開市報７１４０點，跌１５點，低水２８點，最新報７１２４點，
跌３１點，低水４４點，合約成交５６０張。
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