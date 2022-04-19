《再戰明天》芝加哥聯儲總裁講話，美國公布成屋銷售

《經濟通通訊社１９日專訊》芝加哥聯儲總裁講話，及美國公布成屋銷售，料為周三（２０

日）市場焦點。

各國重要經濟活動方面，歐洲央行總裁拉加德和歐洲央行執委帕內塔出席七國集團（Ｇ７）

和２０國集團（Ｇ２０）財長和央行總裁會議。周三８：００ａｍ，明尼亞波利斯聯邦儲備銀行

總裁卡什卡利發表「疫情經濟學」演講。晚上８：３０ｐｍ，國際貨幣基金組織（ＩＭＦ）總裁

格奧爾基耶娃召開ＩＭＦ╱世界銀行春季會議開幕新聞發布會。１０：３０ｐｍ，芝加哥聯邦儲

備銀行總裁埃文斯在彼得森國際經濟研究所講話，主題為當前經濟狀況和貨幣政策。



＊日本公布進出口數據，德國公布ＰＰＩ＊



數據方面，周三本港時間７：５０ａｍ，日本公布３月出口，年率升幅料由１９﹒１％收窄

至１９％；３月進口年率升幅料由３４﹒１％收窄至２６％；３月貿易收支料由負６６９７億日

圓升至４６８億日圓。本港時間２：００ｐｍ，德國公布３月生產者物價指數。本港時間

５：００ｐｍ，歐元區公布２月工業生產，年率料由下滑１﹒３％改善至升１％，月率料由持平

升上０﹒２％；２月貿易收支。本港時間１０：００ｐｍ，美國公布３月成屋銷售，料由６０２

萬降至５７７萬，月率跌幅料由７﹒２％收窄至４﹒１％。

在本港，明日公布業績的公司有：ＡＳＭ（００５２２）等。（ｗａ）

