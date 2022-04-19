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19/04/2022 17:28

【特首選戰】李家超與人大政協交流，唐英年望機場仿高鐵一地兩檢

　　《經濟通通訊社１９日專訊》特首選舉唯一候選人李家超昨天獲資格審查委員會確認身份後
，今與一眾港區全國人大代表和政協委員在網上交流，全國政協常委兼友好協進會會長唐英年直
言希望建議獲李家超納入政綱。
　　唐英年表示，熱烈祝賀成為正式的候選人，稱欣賞李家超的忠心表現。他在通關、檢疫、經
濟以及文化發展方面提出建議，亦指出目前檢疫酒店供應緊張，希望容許條件許可的外國回港人
士，可選擇家居隔離或在社區隔離設施建議，同時希望可以效仿高鐵一地兩檢，落實機場一地兩
檢，以進一步提高香港航空樞紐地位。

＊盧瑞安冀李家超提出通關時間表＊

　　唐英年指，香港有潛力、有硬件，可如紐約、倫敦般，發展文化產業，現時不少從事金融的
家長會讓子女修讀與文化、藝術相關的學科，因為看到文化有很大發展空間。
　　全國政協常委胡定旭則表示，通關是首務之急，但一定要全民檢測，希望李家超不好等上任
才做，希望他可和政府充分合作。
　　全國人大代表盧瑞安亦表示，希望李家超當選後，可以提出通關時間表、路線圖，特別是與
內地通關。其次，希望新政府推出優惠政策，提供低息貸款協助旅遊業復甦，建議通關初期，容
許香港旅行社，以團進團出的方式，閉環式管理組團到大灣區旅遊，並請求中央支持有序恢復內
地居民香港遊。（ｂｎ）

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