【特首選戰】消息指李家超競選辦主席團名單包括唐英年及胡定旭等

《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，特首選舉唯一參選人李家超，競選團隊數十人主席團

名單，當中或包括前政務司司長唐英年、醫院管理局前主席胡定旭、信和集團主席黃志祥，以及

全國僑聯副主席盧文端等。

據了解，李家超現階段正專注撰寫政綱，近日亦親自邀請不同政經名人組成競選團隊主席團

，人數多達數十人。（ｂｎ）



