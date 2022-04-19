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19/04/2022 17:31

【特首選戰】消息指李家超競選辦主席團名單包括唐英年及胡定旭等

　　《經濟通通訊社１９日專訊》消息指，特首選舉唯一參選人李家超，競選團隊數十人主席團
名單，當中或包括前政務司司長唐英年、醫院管理局前主席胡定旭、信和集團主席黃志祥，以及
全國僑聯副主席盧文端等。
　　據了解，李家超現階段正專注撰寫政綱，近日亦親自邀請不同政經名人組成競選團隊主席團
，人數多達數十人。（ｂｎ）
　

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