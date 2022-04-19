【新冠肺炎】何栢良估計假後疫情輕微反彈，孔繁毅：難完全清零

《經濟通通訊社１９日專訊》港大感染及傳染病中心總監何栢良在電台節目表示，預計在復

活節假期後，疫情會輕微反彈，會否有大反彈，要再觀察多１至２星期，又指現時與農曆新年假

期的情況不同，現時已有超過１００萬人感染，大部分市民已接種疫苗，但仍然要審慎應對。

何栢良預計，星期四（２１日）首階段放寬社交距離措施後，市面人流會再增加，提醒如果

家中有兒童及長者未打針，同住家人應避免外出，以免將病毒帶回家，又認為防護中心公布的確

診數據要增加透明度，包括確診者年齡，安老院舍感染情況及學校復課後確診數字，讓市民知道

社區感染情況，自行調節社交活動。

對於政府推行「疫苗到戶接種服務」，何栢良指，計劃目前只提供接種科興疫苗，希望盡快

可提供復必泰疫苗，不要等到新一政府上任才落實。何栢良指，復必泰疫苗的安全及有效性數據

相當堅實，只需３星期就能完成基本接種，但科興疫苗需分開上門４次，需時４個月才完成基本

接種，有效性較短，策略上必定是選擇接種復必泰。



＊孔繁毅：完全清零非常困難＊



港大醫學院內科學系臨床教授孔繁毅在電台節目表示，由於Ｏｍｉｃｒｏｎ變種病毒傳染性

高，並已在社區內廣泛傳播，因此要完全清零是非常困難，即使花很多人力物人，都未必能夠長

時間維持清零，認為日均確診維持在雙位數，是很合理，形容新冠病毒「唔會整得走」，但不代

表是「與病毒共存」。

孔繁毅表示，大部份上呼吸道病毒，都是透過接種疫苗或重複感染，達致自然免疫，相信新

冠病毒遲早會演變成「風土病」，預料日後市民每年冬季前，都要接種流感及新冠疫苗。他指，

現時要從控制病毒的角度，集中火力推高疫苗接種率，令新冠病毒的傷害性減至最低，包括大幅

減少重症及死亡率，令醫療系統不會承受壓力，亦要盡量減少社區傳播，以及對經濟活動的影響

。

至於內地正研製針對Ｏｍｉｃｒｏｎ的第二代疫苗，孔繁毅表示，如果一切順利，最快要今

年尾才能使用，重申長者及長期病患者，接種第３針後滿６個月就要打第４針；而免疫系統正常

或年輕人士，可以等到第二代疫苗面世，才接種第４針。（ｈｙ）





