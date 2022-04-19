【新冠肺炎】今日起隔離令附康復紀錄二維碼，康復起計半年內有效

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，康復者可用相關的證明

或「康復紀錄二維碼」當作疫苗通行證，市民亦可以「智方便」領取二維碼。而今日起發出的隔

離令會附有「康復紀錄二維碼」，此二維碼只在康復日期起計１８０天內有效。

徐樂堅指，康復者在康復後２８日已可打針，如康復前已打兩針，在「康復紀錄二維碼」失

效後，只要透過「智方便」或「醫健通」應用程式重新下載包含康復身份的疫苗接種紀錄二維碼

，進入需要「疫苗通行證」的處所。



＊過渡期直至６月３０日止＊



康復者可在直至６月３０日為止的過渡期內，繼續使用康復或感染證明進行「疫苗通行證」

處所，包括出院文件、確診的電子或紙本紀錄、當局發出的隔離令、其他由政府或醫管局發出的

康復紀錄，但不包括快測陽性的相片。

在過渡期後，康復者必須使用「康復紀錄二維碼」或按「疫苗通行證」的相關要求打針，及

使用相關證明進入「疫苗通行證」處所。他又提醒市民，即使曾染疫亦可以接種新冠疫苗，可根

據年齡，按疫苗通行證的要求打針。



＊「康復紀錄二維碼」加入安心出行＊



副政府資訊科技總監黃志光表示，「康復紀錄二維碼」的使用方法與電子針卡一樣，相信市

民不會對使用方面感到陌生。近日確診而康復人士可透過電子平台下載「康復紀錄二維碼」加入

安心出行，代替針卡；而曾已打針的人士，亦可下載包含康復身份的疫苗接種紀錄二維碼。

（ｈｙ）

