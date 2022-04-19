《小傳日記》阿爺水喉唔夠力，魚缸都無啖好食！

《小傳日記》魚缸放假呢兩日期間，成個世界都發生咗好多事，最大件當然係阿爺放水啦，

ＭＬＦ無減之下，一如預期咁降準，但又不如預期咁只係降０﹒２５基點，好多人攞定盆準備迎

接阿爺天降甘霖，點知得一半，所以噚日Ａ場內銀佬要捱沽，今日Ｈ場返嚟都要跟跌！建行

（００９３９）跌近兩巴仙，報５﹒７５銀；工行（０１３９８）跌唔夠１巴仙，報４﹒７２銀

；中行（０３９８８）打個和，報３﹒１２銀。另外隻招行（０３９６８）就忽然宣布行長田惠

宇被免職，但就無講原因。據報田惠宇就曾經喺國家副主席王岐山就任建行行長嘅時候，做過佢

秘書。涉及中央內部，所以今日開市招行就一棍低開一成，全日都未爬得返起身，最終收報

５２﹒９銀，跌多過一成一。

復活節假後嘅魚缸好似先啱啱開始受難節咁，上海市監忽然又約談外賣平台，要求加強管理

喺封城期間「炒貴菜」嘅無良商戶。雖然都算係惠民措施，但係就不利商家佬，一聽到「約談」

呢個ｋｅｙｗｏｒｄ，大把缸友都走夾唔唞，今朝美團（０３６９０）就低開多過５巴仙，旗下

有餓了麼嘅巴巴（０９９８８）都要低開多過３巴仙，而結果都係沽足全日，巴巴收報９１﹒５

銀，跌多過４巴仙；美團收報１４６銀，跌挨近６巴仙。

查實上海今次封城都幾麻煩，影響經濟唔在講，民生方面係非常難捱，其中搶菜方面真係唔

係我哋想像得到，要每朝６點前爬起身，部定喺各大買餸ａｐｐ準時ｌｏｇ ｉｎ爭菜，情況就

好似好讀Ｕ要ｒｅｇ科，又或者爭演唱會飛一樣，今輪爭唔到就要等下一輪，都真係幾慘，更加

有傳獨居者為求一個盲盒蔬果，更加要犧牲色相！所以當地市監都刻不容緩嚟打擊貴菜。雖然美

團繼之前限收服務費後再被約談，但實際上都係民生相關措施，同監管係唔太一樣嘅，所以對後

市應該都唔太影響嘅，請請！



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