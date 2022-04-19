【新冠肺炎】徐樂堅：復活節假有人流傳播風險，需觀察３至５日

《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，鑑於Ｏｍｉｃｒｏｎ的

潛伏期是３至５日，如復活節長假有人流傳播風險，料需３至５日後才可以看到轉變。他又指，

今日與昨日的確診個案相差１３宗，相差非常輕微，認為仍要觀察多幾天，亦會留意復課後學校

的情況。（ｈｙ）

