  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 17:23

【新冠肺炎】徐樂堅：復活節假有人流傳播風險，需觀察３至５日

　　《經濟通通訊社１９日專訊》衞生署衞生防護中心總監徐樂堅表示，鑑於Ｏｍｉｃｒｏｎ的
潛伏期是３至５日，如復活節長假有人流傳播風險，料需３至５日後才可以看到轉變。他又指，
今日與昨日的確診個案相差１３宗，相差非常輕微，認為仍要觀察多幾天，亦會留意復課後學校
的情況。（ｈｙ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
財經熱話19/04/2022
滴滴擬從美退市兼內地監管不斷　中概股下跌阿里美團挫半成
專訪19/04/2022
【即市專訪】張智威：短期入市睇實兩關鍵位　惟避開兩大風眼板塊！（有片）
財經熱話19/04/2022
行長突遭免職招行插一成　熊麗萍：$50應有支持惟難復過往強勢
FOCUS19/04/2022
【FOCUS】會講故事的滴滴，理想敗於現實……
財經熱話19/04/2022
【人行降準】環球政經局勢未明 港股未能受惠人行降準 恒指考驗二萬一關口
大行報告19/04/2022
【大行炒D乜】大摩恢復追縱京東物流　麥格理看淡小米
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金