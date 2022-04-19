《真知灼見－溫灼培》西方主流經濟體，真的能承受加息？

《真知灼見》上周有兩事情值得與大家分享。首先是英國２月ＧＤＰ其按月增幅放慢至只有

０﹒１％（註，英國ＧＤＰ按月及按季公布），前值為０﹒８％增長。導致這情況據了解是因當

地高通脹削弱了消費者的消費力，及經過英倫銀行連環加息，把息率推至０﹒７５％水平後壓抑

了經濟活動所致。現市場擔心英經濟第二季有機會出現收縮。其次是新西蘭３月平均樓價按月跌

４﹒８％，銷售量按年大跌３３﹒５％。回憶３月當時新西蘭元息率還在１厘，當地樓市熾熱情

況已大幅減退，而１厘息在歷史上仍屬很低的息率。兩事件帶出了一個重要訊息，是西方的主流

經濟體只稍作加息，良好的經濟勢頭便急轉。現在聯儲局只剛起步加息，倘未來多加兩三次息，

美國經濟將如何？如屆時聯儲局加息不及市場預期，美元又會否逆轉？這一切實在值得我們思考

。



轉看歐洲，歐央行於上周議息會後重申，待第三季買債計劃結束後將會開展加息周期。由於

當地３月份年通脹率已攀至７﹒５％，但歐央行對加息仍似漫不經心，這使市場失望，也解釋了

歐元繼續跌，及美元今早（１９日）於亞洲市場靠近１０１指數點的原因。不過，由於市場早不

對歐央行盡早加息存太大期望，往後重點反而要看是聯儲局的加息能否匹配市場預期。



最後再看日本。日本首相岸田文雄上周五（１５日）指，日本央行的貨幣政策應以維持日本

通脹率於２％為目標，非操縱日圓匯價。而他更指出，近期於日本出現的通脹問題，是由於國際

油價及一眾原料價格上升所致，與弱日圓無關。此話一出，市場便意識到日本政府或央行是不會

改變貨幣政策以支持日圓。相反更可能趁今次環球爆發的通脹潮以把日本長期的通縮問題解決。

雖然於本周一（１８日），日本央行行長黑田東彥改口指，日圓波動性過大會損害日本企業營商

環境，以嘗試阻止日圓匯價下跌。但除非市場見到日本央行在貨幣政策上出手阻止，相信市場對

持有日圓仍缺乏信心。現關注下周三（２７日）日本央行議息會，看日央行會如何看待日圓匯價

。今早（１９日）於亞洲市場，日圓報１２７﹒４８兌１美元。

《恒生銀行首席市場策略員 溫灼培》

（筆者電郵：ｅｎｒｏｌｌ＠ｈａｎｇｓｅｎｇ﹒ｃｏｍ）



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