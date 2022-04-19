【新冠肺炎】法外貿銀行：長三角若封控或成汽車及晶片製造業噩夢

《環富通基金頻道１９日專訊》法國外貿銀行亞太區首席經濟學家艾西亞（Ａｌｉｃｉａ
Ｇａｒｃｉａ Ｈｅｒｒｅｒｏ）發表關於汽車、電子產品和晶片製造業的報告。他指當中國經
濟打個噴嚏，全球供應鏈就會感冒。中國的防控措施在疫情爆發初期取得成功後，對
Ｏｍｉｃｒｏｎ也延續動態清零策略，上海目前正處於封控中。考慮到上海的經濟規模、貿易角
色以及封控措施在周邊省份蔓延的風險，這一趨勢令人擔憂，汽車、電子產品和晶片製造商將比
其他行業遭受更大的損失。
＊內地人員流動大降，憂供應鏈中斷風險＊
人員流動性是新冠疫情時代衡量活動的最及時指標之一。ＧＰＳ資料顯示，中國現時人員流
動性下降程度已經達到最初湖北疫情期間的一半。截至４月１２日，中國月度流動性較２０１９
年下降２９％，涵蓋２４個省份。２０２０年２月，人員流動減少了６６％，２９個省份大幅下
降。這種情況對上海、江蘇和吉林的製造商來說尤其令人擔憂，這三個地區是汽車、電子產品和
半導體製造的關鍵樞紐。
如果長三角地區（包括安徽，江蘇和浙江）也跟隨上海實施更嚴格的封控，供應鏈中斷的風
險可能會增加。截至２０２１年，長三角佔中國ＧＤＰ的２４％和出口的３７％。２０２１年４
月上半月，上海和江蘇的流動性已經分別下降了９２％和７４％。
＊長三角佔全國晶片產量一半，公司紛宣布停產＊
２０２２年３月，汽車生產和銷售分別同比下降９％和１２％。供應方面，廣東、吉林和上
海是中國幾個最大的汽車生產地，份額分別達到１３％、１１％ 和９％。長三角和吉林的汽車
生產相加佔全國２５％左右，現在已經面臨停工，特斯拉和蔚來已經暫時關閉了生產線。
隨著電動汽車普及，汽車生產也高度依賴電子產品和晶片供應。長三角佔全國晶片產量的一
半，其中江蘇佔３３％，上海佔１０％。在過去封城和電力短缺期間，地方政府通常優先考慮晶
片生產，並盡可能減少受阻的情況。然而在最近的封控中，已有愈來愈多的公司宣布停產。
總而言之，上海及周邊省份（即長三角地區）形成了中國汽車、電子和晶片製造商的重要集
群。如果政府延長封鎖期，供應鏈中斷的風險將會增加，企業可能會耗盡庫存。此外，如果佔中
國１３％汽車和１５％晶片生產的廣東也進入封控狀態，供應衝擊將有增無減。（ｗａ）
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