《宏觀論勢－李依萊》通脹壓力持續，避免「撈底」心態

《宏觀論勢》俄羅斯入侵烏克蘭進入第二個月，市場預計近期內達成解決方案的可能性有限

。

為強調對全球能源市場持續中斷可能造成損害的嚴重關切，美國總統拜登早前宣布，美國將

在六個月內每天從其戰略儲備中釋放約１００萬桶石油，總計高達１﹒８億桶，以限制全球能源

價格上漲。預計美國亦將要求其盟國通過釋放自身儲備以補充供應。

鑒於缺乏替代俄羅斯能源供應的短期或簡單方案，歐洲仍不願直接制裁俄羅斯能源。歐洲目

前面臨柴油短缺，而其供應主要來自俄羅斯，由此突顯出歐洲對俄羅斯的依賴性。如果戰爭進一

步升級，例如使用化學武器，則可能會實施更嚴厲的制裁，包括限制能源購買。俄羅斯總統普京

還威脅要削減對歐洲的天然氣供應，以報復其對烏克蘭的支持。

持續進行的戰事預計將對全球能源市場產生複雜而深入的影響。由於原油市場對俄羅斯能源

停止出口準備不足，能源價格近期前景的風險看來仍然偏向上行。歐洲能源制裁前景的不確定性

可能會導致風險溢價升高，並導致近期價格波動。

鷹派基調亦令市場預期，聯儲局可能會在５月份的下一次貨幣政策會議上宣布量化緊縮政策

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目前的風險是，如果聯儲局在未來幾個月過快地加息，同時能源和大宗商品價格高企亦損害

需求，則美國經濟可能面臨硬著陸，這將對風險資產造成負面影響。

聯儲局的鷹派立場將繼續推高美國國債孳息率，同時給風險資產帶來短期不利因素。

自２０２２年初以來，美國國債孳息率曲線發生巨大變化。孳息率漲幅最大的是２年期國債

孳息率，自２０２１年底以來已上漲約１７２個基點至２０２２年４月１日的２﹒４６％。今年

１０年期國債孳息率上升約８７個基點至２﹒３８％。２年期與１０年期國債孳息率息差（２年

期與１０年期息差）目前轉為負數，表明孳息率曲線倒掛。

鮑威爾於２０２２年３月表示，儘管２年期與１０年期息差很受歡迎，但並非聯儲局衡量潜

在經濟衰退跡象的首選指標。他表示，聯儲局工作人員的研究表明，孳息率曲線的較短端（１８

個月）更能反映經濟的實際狀況。

２年期與１０年期債券息差與所謂的近期遠期息差之間長期相關性的細分情況表明，市場預

計聯儲局將在未來１８－２４個月內迅速加息以對抗通脹，但將在硬著陸情境隨之而來時再次降

息。

鑒於戰爭的廣泛潜在後果、烏克蘭盟友的政策反應、俄羅斯的報復行動，以及很多主要經濟

體的持續通脹壓力和聯儲局的鷹派立場，投資者應該避免「撈底」心態。

在目前情況下，防守型大盤股、優質股和價值股，特別是在通脹環境中利潤率穩健且具有定

價能力的公司，可望看好。

市場預計，面對經濟活動持續走弱的最新跡象，中國政府將增加對經濟的財政和貨幣支持力

度。中國股票料可望看好，由於估值低迷且基本面堅挺，其長期價值已顯現。

《新加坡銀行投資策略主管 李依萊》



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