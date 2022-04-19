《投資特寫－潘恩美》中國股市前景仍樂觀，慎選價值股捕捉機遇

《投資特寫》最近內地疫情升溫，雖為中國市場再添陰霾，惟市場的整體基本面並不遜於其

他新興市場及部分成熟市場，兼具國策支持，且外圍不確定因素眾多，我們認為環球資金較難離

棄中國市場，股市前景依然樂觀，慎選價值股或成捕捉中國市場機遇的關鍵。

今年中國市場有望跑贏其他新興市場，鑑於市場基本面坐擁兩大優勢。首先，是估值的優勢

，過去兩年中國內地曾在疫情方面先進先出，市場率先消化極端泡沫，於今年３月則受內外多重

因素拖累，經歷了大幅調整，目前中國股份的估值相較其他市場更為合理。其次，是寬鬆周期的

優勢，中國偏向寬鬆的貨幣及財政政策，與處於緊縮周期的歐美主要市場不同。

國務院金融穩定發展委員會上月向市場釋出穩經濟及市場的取態，更為市場注入強心針。近

期市況因疫情受壓，為長線投資者提供入市機遇。儘管中國市場的價值股早於去年初強勢回歸，

利率周期亦與其他國家不一樣，但我們認為無阻價值股行情，因中國價值股與增長股的估值差距

仍顯著，且全球價值輪動已啟動，一個完整的價值輪動分成三個階段，各個階段都不會缺少。

第一階段由經濟觸底反彈帶動，屬周期性行業的價值股率先反彈；第二階段，市場日益關注通脹

，資金轉向受惠貨幣政策的利率敏感價值股；至第三階段，通脹進一步上升，經濟前景受考驗，

資金轉投防禦性行業中的價值股。現時正處於由第二階段過渡至第三階段，即價值輪換仍會維持

。

總而言之，經濟復甦和對通脹的預期，是全球價值股的兩大驅動力，中國價值股輪動的幅度

或與其他國家不同，但必然會參與其中，意味慎選價值股將成關鍵。一般而言，在第二階段，能

源相關及金融板塊將較受惠，而第三階段則以公共事業、通訊基建，及必需消費等行業表現較為

出眾，投資者不妨留意相關板塊內的價值股機遇。

《富達國際香港分銷業務總監 潘恩美》



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