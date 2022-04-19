  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 10:00

《投資特寫－潘恩美》中國股市前景仍樂觀，慎選價值股捕捉機遇

　　《投資特寫》最近內地疫情升溫，雖為中國市場再添陰霾，惟市場的整體基本面並不遜於其
他新興市場及部分成熟市場，兼具國策支持，且外圍不確定因素眾多，我們認為環球資金較難離
棄中國市場，股市前景依然樂觀，慎選價值股或成捕捉中國市場機遇的關鍵。
　　今年中國市場有望跑贏其他新興市場，鑑於市場基本面坐擁兩大優勢。首先，是估值的優勢
，過去兩年中國內地曾在疫情方面先進先出，市場率先消化極端泡沫，於今年３月則受內外多重
因素拖累，經歷了大幅調整，目前中國股份的估值相較其他市場更為合理。其次，是寬鬆周期的
優勢，中國偏向寬鬆的貨幣及財政政策，與處於緊縮周期的歐美主要市場不同。
　　國務院金融穩定發展委員會上月向市場釋出穩經濟及市場的取態，更為市場注入強心針。近
期市況因疫情受壓，為長線投資者提供入市機遇。儘管中國市場的價值股早於去年初強勢回歸，
利率周期亦與其他國家不一樣，但我們認為無阻價值股行情，因中國價值股與增長股的估值差距
仍顯著，且全球價值輪動已啟動，一個完整的價值輪動分成三個階段，各個階段都不會缺少。
第一階段由經濟觸底反彈帶動，屬周期性行業的價值股率先反彈；第二階段，市場日益關注通脹
，資金轉向受惠貨幣政策的利率敏感價值股；至第三階段，通脹進一步上升，經濟前景受考驗，
資金轉投防禦性行業中的價值股。現時正處於由第二階段過渡至第三階段，即價值輪換仍會維持

　　總而言之，經濟復甦和對通脹的預期，是全球價值股的兩大驅動力，中國價值股輪動的幅度
或與其他國家不同，但必然會參與其中，意味慎選價值股將成關鍵。一般而言，在第二階段，能
源相關及金融板塊將較受惠，而第三階段則以公共事業、通訊基建，及必需消費等行業表現較為
出眾，投資者不妨留意相關板塊內的價值股機遇。
《富達國際香港分銷業務總監　潘恩美》
　
＊《經濟通》所刊的署名及╱或不署名文章，相關內容屬作者個人意見，並不代表《經濟通》立
場，《經濟通》所扮演的角色是提供一個自由言論平台。

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
中國故事19/04/2022
《神州經脈》23條金融措施紓困　上海部分復產　滬指三連跌
財經熱話19/04/2022
滴滴無Plan B退市兼內地監管不斷　中概股全跌美團阿里最傷
專訪19/04/2022
【即市專訪】張智威：短期入市睇實兩關鍵位 避開兩大風眼板塊！（有片）
財經熱話19/04/2022
行長突遭免職招行插一成　熊麗萍：$50應有支持惟難復過往強勢
FOCUS19/04/2022
【FOCUS】會講故事的滴滴，理想敗於現實……
財經熱話19/04/2022
【人行降準】環球政經局勢未明 港股未能受惠人行降準 恒指考驗二萬一關口
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 3：疫下解鎖咩技能？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金