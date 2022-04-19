《豐碩成果－盧穗欣》加息初期股市影響微，看好中港市場後市表現

《豐碩成果》２０２２年首季，環球市場表現波動，市場擔憂美聯儲加快加息步伐，美股由

高位回落，亞洲市場受壓。美國通脹壓力由去年起持續升溫，新冠狀病毒疫情引至供應鏈緊張和

能源價格上升，２月美國消費物價指數（ＣＰＩ）按年升７﹒９％，創４０來的最高紀錄。美聯

儲３月加息０﹒２５厘，加息周期正式展開。



＊中國經濟增長，目標「保５」＊



美國主要的挑戰是通脹，中國則面對經濟下行壓力。２０２１年全年中國ＧＤＰ增長為

８﹒１％，但增速由首季１８﹒３％，次季７﹒９％，第３季４﹒９％，放緩至第４季的４％。

面對新冠狀病毒疫情，中國採取「動態清零」政策，實施嚴厲的封鎖措施，致力降低確診數字；

加上中國政府收緊對房地產、互聯網、教育等多個行業的政策，種種舉措對經濟活動的負面影響

亦逐步浮現。

今年中國政府對經濟增長定下較保守的目標，將今年中國經濟增長目標定在５﹒５％左右。

儘管中國經濟增長稍為放緩，但當市場完成整合後，或政府發出鬆綁的積極政策信號時，內房信

貸環境有望得到改善。中國近年定下了「２０３０年碳達峰，２０６０年碳中和」目標，「兩會

」期間，綠色低碳話題成為亮點，我們相信在這大勢下，太陽能、新能源汽車、鋰電池等領域需

求度走高，收入增長潛力強勁且長期趨勢良好。



＊香港股市短期波動難免＊



東亞聯豐相信加息初期對股市影響不大，從整體策略上來說，我們仍看好股票，對債券繼續

維持較保守態度。當經濟及政策上開始明朗化時，我們會開始部署增加發展中市場的比重，並放

眼經濟重啟後受惠的優質出口商和消費品牌，而新能源板塊（包括太陽能、電動汽車），以至虛

擬實境（ＶＲ）、擴增實境（ＡＲ）板塊仍會造好。亞洲股市的市盈率偏低，潛力備受關注，我

們對亞洲市場維持正面看法。

２０２１年，儘管美國市場走勢強勁，香港股市卻並未有跟隨；踏入２０２２年首季，香港

股市更可算是驚濤駭浪。新冠狀變種病毒Ｏｍｉｃｒｏｎ自２月起在香港迅速擴散，確診數字急

升，政府大幅收緊限聚措施，對香港的零售、飲食等行業帶來沉重打擊。疫情惡化、美國加息壓

力、地緣政治不穩導致商品價格上升及引發通脹升溫、美國證券交易委員會將５家中概公司列入

「初步下市名單」，以及中國監管舉措等各種憂慮，令恒生指數在１個月內瀉６３００點，見

１０年低位。至３月中旬，在國務院副總理劉鶴主持的金融穩定會議中作出回應，同時表明「中

國政府繼續支持各類企業海外上市」，港股升幅持續擴大，恒指大致回穩，重上２萬點。

香港房地產行業在未受中國房地產政策影響下，良好資本管理及具抗禦能力的香港企業可看

高一線。澳門博彩業在新冠變種病毒增加的情況下，令通關仍存在不確定性；加上內地政府對貴

賓博彩業方針有重大改變，投資者應對澳門博彩股持謹慎態度。

《東亞聯豐投資董事總經理 盧穗欣》



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