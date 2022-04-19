《威少看世界－張少威》得州州長打「移民牌」，挑戰拜登政府

《威少看世界》美國共和黨籍得克薩斯州州長阿伯特（Ｇｒｅｇ Ａｂｂｏｔｔ）日前指令

該州政府租用多輛巴士，上周將近百名已被國土安全部門登記過但無合法證件的新移民從得州運

送到首都華盛頓，讓拜登政府「看到移民問題的嚴重性」。白宮批評得州政府事前沒有與聯邦政

府部門協調，稱阿伯特此舉是一個公關伎倆，但客觀上這一事件已令大量無證移民湧入南部各州

所帶來的各種問題再次成為媒體焦點。



＊中止「４２條」恐成移民潮引爆點＊



阿伯特２０１４年當選州長，２０１８年成功連任，目前正在爭取第三個任期，此次運送無

證移民去華盛頓與他爭取選票有關，也與拜登政府下月調整移民政策的大環境有關。在新冠疫情

爆發後，特朗普政府在２０２０年３月援引美國法典第４２條（Ｔｉｔｌｅ ４２），為防止無

證移民在拘留設施內傳播疫情，保證公共衛生和健康，允許執法部門將無合法證件從墨西哥闖入

美國的外國人遞解出境，要求尋求避難的外國人在境外向美國政府提出申請並等候審批。根據美

國媒體報道，從那時至今，已經有１７０多萬無證移民被阻擋在美國邊境以南，或非法入境後被

遣返回墨西哥。

拜登政府上台後，去年曾經有一小段時間暫停執行「４２條」，導致大量無證移民迅速湧入

得克薩斯。面對酷熱天氣，他們被迫在高速公路的一座橋下「安營扎寨」，缺糧缺水幾乎造成人

道危機，而執法人員騎在馬上驅趕他們返回墨西哥的鏡頭更招致國際社會的批評，被視為種族主

義的表現。被罵之後，拜登政府只好重新執行「４２條」，使邊境局勢恢復正常。但官方不久前

宣布，鑑於疫情已經大為緩和，下月２３日將正式終止執行「４２條」，這隨即引發了新一輪無

證移民浪潮。美國全國廣播公司報道，上月有２２萬１千多無證移民進入美國，創２２年新高。

一些移民專家預測，如果下月終止「４２條」，在美墨邊境墨西哥一側等候時機的１７萬人可能

會冒險闖關，令美國南部邊境地區再度失去安寧。



＊移民政策是美國政壇風向標＊



得克薩斯是受無證移民影響最大的州，當地一些選民的反移民情緒比較強烈，阿伯特為了在

選舉中獲勝，用叫板拜登政府的方法爭取選民支持。實際上，打「移民牌」是美國政客一貫的作

法，有時也是美國國家利益的體現。為了瓦解古巴的卡斯特羅政權，美國不僅對古巴實施了幾十

年全面經濟制裁，而且希望古巴精英大逃亡，因此允許來到美國的古巴人無需事先申請即可獲得

居留權（綠卡），並能迅速入籍成為美國公民。

後來還出現了「濕腳乾腳」（ｗｅｔ－ｆｏｏｔ，ｄｒｙ－ｆｏｏｔ）政策，即被美國海岸

警衛隊在海上攔截的古巴人要被遣返回古巴，而踏上美國國土的古巴人就可以獲得居留權。當年

我在美國工作時，經常有古巴人偷渡到美國的新聞。離古巴最近的美國領土是佛羅里達州最南端

的基韋斯特島（Ｋｅｙ Ｗｅｓｔ），偷渡者乘小船到岸邊之後就跳入水中，一口氣衝到乾沙灘

，這樣就可以取得綠卡。有時遇到有警察在海邊巡邏，往往就會上演「老鷹捉小雞遊戲」：全副

武裝身穿警服和皮鞋的警察在接近海水的沙灘邊緣奮力追趕只穿短褲的古巴青年，試圖阻止古巴

人「出水」踏上乾地，場面非常滑稽。這一政策在２０１７年１月奧巴馬總統即將卸任時被廢止

，白宮希望此舉有助釋放善意，改善美古關係，而在那之後美國才開始有無證古巴移民。

六年前，反移民牌是特朗普拉票的主要手段之一，也是他「美國優先」政策的重要組成部分

。他在集會上污衊墨西哥移民，煽動狹隘的民族主義，在普通百姓中製造分裂和對立。上任後，

他立即禁止一些穆斯林國家的公民進入美國，並在美墨邊境構築高牆來阻擋非法入境者。

今年２月俄烏戰爭爆發後，美國接收烏克蘭難民動作遲緩，遭到國際輿論和國內一些政客的

猛烈抨擊。拜登政府３月下旬才宣布，美國將接收１０萬烏克蘭難民，但未講在多長時間內達到

這一目標。一些試圖從墨西哥邊境進入美國的烏克蘭人被擋在境外，後來得到美國律師協助，成

功進入美國，這令當地一些同樣是躲避戰亂逃到美墨邊境的南美人感到不滿。



＊中期選舉促政客再打移民牌＊



顯而易見，美國的移民政策取決於每一屆政府的政治立場，同時它也是很多政客在競選公職

時經常打的一張牌。今年是選舉年，參選的政客已進入「選戰模式」，若下月終止「４２條」，

暑假期間很可能出現新一波移民潮，讓反移民的共和黨政客更有理由抨擊拜登政府，令民主黨選

情雪上加霜。幾十年來執掌白宮的政黨在中期選舉中都會在國會兩院丟失席位，唯一例外的是「

９１１恐怖襲擊事件」後的２００２年中期選舉，今年民主黨失去參眾兩院的微弱多數似乎大局

已定，唯一的「懸念」是民主黨最終會輸多少。《香港知名時事評論員及前駐美記者 張少威》



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