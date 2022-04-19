《鍾之日記》港股復市尋底，招行人事地震

《鍾之日記》４月１９日，香港天氣：陰。香江魚缸：跌。祖國股市：跌。



俄烏戰況日益激烈，加上通脹升勢或難停止，聯儲局再有官員放鷹，不排除聯儲局一次加息

０﹒７５厘的可能性，加上內地降準幅度比市場預期細，港股長假後復市曾大跌逾六百點，兩萬

一失而復得。恒指低開４１２點，報２１１０６，跌幅曾縮至３２６點，高見２１１９１，但沽

壓明顯加劇，質低大市最多跌６２１點，低見２０８９６，之後跌幅收窄。午後在上午波幅內走

，恒指最終跌４９０點或２﹒３％，報２１０２７點。大市全日成交１１５５﹒８６億元。國指

挫２１７點或３％，報７１６７點。科指曾插逾４％，收市挫１６３點或３﹒８％，報４１５６

點。



＊滬指三連跌＊



人行此前宣布全面降準，以及內地首季度ＧＤＰ好過預期，都無法阻止滬深股市在陸股通假

期期間兩連跌。港股今日復活假期後復市，Ａ股今早繼續低開，惟受上海部分復工復產因素利好

，滬綜指一度收復三千二，惟好淡爭持下滬指全日跌０﹒０５％，連續第三日下跌；半導體、醫

藥板塊疲軟，深成指跌０﹒５％，創業板指更挫１﹒３８％，值得留意的是創業板陰跌連連，本

月已經累計下跌超過７﹒７％，回到自２０２０年７月以來低位。

陸股通恢復交易首日，兩市全日成交７７９４億元人民幣，和上日成交額相若，資金從陸股

通淨流出１９﹒４４億元人民幣。

人民銀行、外匯局出台２３條舉措全力做好疫情防控和經濟社會發展金融服務，為受疫情影

響較大的行業提供差異化的金融服務。當中強調因城施策，合理確定商業性個人住房貸款的最低

首付款比例、最低貸款利率要求，支持房地產開發企業、建築企業合理融資需求，促進房地產市

場平穩健康發展。



＊影響力更甚降準，招行行長遭免引發震盪＊



人行早前宣布下周一（２５日）全面降準２５點子，市場料貸款市場報價利率（ＬＰＲ）最

快於明日（２０日）下調，據外電綜合市場分析，１年期及５年期ＬＰＲ分別為５點子，前者將

降至３﹒６５厘，後者則可望降至４﹒５５厘。降準力度低於市場預期，內銀股復市見疲，建行

（００９３９）挫１﹒９％，工行（０１３９８）跌０﹒６％，農行（０１２８８）升０﹒３％

，中行（０３９８８）無升跌。

不過最近金融界被另一件大事蓋過全面降準，那就是招商銀行（０３９６８）行長田惠宇被

董事會通過免職，另有任用，甚至有市場傳聞指田惠宇最近被帶走協助調查。恐慌情緒下，招行

Ａ股昨日（股價暴跌７﹒４％，盤中一度跌停，今日收跌３％，招行Ｈ股補跌，全日急瀉

１１﹒５％。

國家副主席王岐山於８０年代末至９０年代曾執掌中國人民建設銀行（建行前身）及建設銀

行，田惠宇當時是王岐山的秘書，因此身份敏感，田惠宇亦可以說是招行政治上的「定海神針」

。

田惠宇的變動讓外界聯想到中央政府近來開展的金融反腐行動，甚至引發高層權鬥的臆想，

甚至有傳。不過從招商銀行發出的公告字眼來判斷，該行仍稱田惠宇為「同志」，及對田惠宇「

另有任用」，並不像是受查落馬的先兆。

據資深財經媒體人俞燕引述傳媒消息指，田惠宇被免職之後，將出任招商局金融事業群╱平

台執行委員會副主任，以及招商局金融集團有限公司副董事長。值得留意的是，招商局金融集團

是招商局擬籌建的金控業務主體，招商局至今還未拿到金控牌照。其職銜判斷，俞燕認為田惠宇

大概率不會作為「掌門」挑起這副重擔。



＊Ｂ站否認裁員，仍大插一成一＊



俗稱「Ｂ站」的嗶哩嗶哩（０９６２６）再傳出裁員，有內地傳媒指，Ｂ站直播業務部門計

劃裁員，並已擬初步名單，待上海恢復正常營運後將約談。Ｂ站否認裁員消息，重申直播部門發

展正常，毛利率連續３年增加，會繼續投資直播部門，目前有逾４０個職位正在招聘。

嗶哩嗶哩復活節假期後大跌，盤中低見１８１﹒２元，收市仍跌１１％，報１８３﹒５元，

為表現最差恒生科技指數成份股。同業快手（０１０２４）跌３％。

騰訊（００７００）旗下手機遊戲《王者榮耀》，蟬聯全球３月手遊收入冠軍，股價仍降

２﹒８％；美團（０３６９０）挫近６％，上海市場監管局近日網上行政約談了美團、阿里巴巴

旗下外賣平台餓了麼等１２家在上海涉及民生領域的電商企業，針對天價農產品等問題，要求加

強對平台內經營者的管理力度。百度（０９８８８）跌５﹒３％，京東集團（０９６１８）跌

１﹒９％。

有消息稱，網商銀行暫停支付寶轉入功能。支付寶相關工作人員稱，網商銀行基於業務規則

調整，逐步停止支付寶餘額轉入的功能，同時，僅支持本人綁定的銀行帳戶轉入。如果商家需將

支付寶餘額提現，並轉入網商銀行，可以先提現至本人的其他銀行卡，再從該銀行卡轉帳至網商

銀行。目前，收錢碼商家將支付寶餘額提現至銀行卡，是無需支付手續費的。阿里巴巴

（０９９８８）挫４﹒２％。

另外，有內地傳媒報道，將於本周五掛牌、成就港美兩地雙重上市的知乎（０２３９０）視

頻部門存在大範圍裁員情況，佔運營團隊比例６０％。知乎回應稱，在視頻業務上沒有裁員計劃

。

知乎表示，視頻是知乎內容生態不可或缺的部分，今年會在視頻領域持續發力，不斷改進。

知乎還要歡迎視頻業務的人才加入，特別是產品、運營等崗位。

早前有報道引述知乎內部員工稱，這次裁員相當於給視頻換血。如視頻製作部門從２０多人

裁到只剩８人。另一個負責視頻創作者運營的部門，也從３０多人裁到只剩單位數。



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式之申述或訂立任何建議及推薦，讀者務請運用個人獨立思考能力自行作出

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