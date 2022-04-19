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即市新聞

19/04/2022 08:10

【人行降準】２５日全面降準０﹒２５個百分點，釋放５３００億元

　　《經濟通通訊社１９日專訊》人行４月１５日宣布，４月２５日（下周一）下調金融機構存
款準備金率０﹒２５個百分點（不含已執行５％存準率的金融機構）。
　　在全面降準的基礎上，人行還對部分符合要求的城商行、農商行的存準率額外多降２５個點
子，以加大對小微企業和「三農」的支持力度。
　　本次降準後，金融機構加權平均存準率為８﹒１％，共計釋放長期資金約５３００億元人民
幣。
　　人行有關負責人在答記者問時表示，關於此次降準的目的，一是增加金融機構長期穩定資金
來源，加大對實體經濟的支持力度。二是引導金融機構積極運用降準資金支持受疫情嚴重影響行
業和中小微企業。三是此次降準降低金融機構資金成本每年約６５億元人民幣，通過金融機構傳
導可促進降低社會綜合融資成本。

＊降準幅度低於市場預期，避免擾動匯率＊

　　此次人行降準０﹒２５個百分點，低於市場預期０﹒５個百分點，釋放的長期資金規模也低
於２０２１年７月、１２月的降準。中金公司認為，人行降準較為克制主要有兩個原因，一是結
構性貨幣政策力度加大，其他渠道也在提供流動性，如ＭＬＦ、支農支小再貸款額度等，因此大
幅降準的緊逼性不強。二是避免過強的信號效應擾動匯率。中美利差的迅速收窄已經帶來了資本
外流的壓力，當前如果進行信號效應過強的貨幣寬鬆操作，有可能使得資本外流的壓力進一步加
劇。當前人行可能會優先選擇信號效應較弱、但實際效果更強的貨幣政策操作來實現穩增長的目
標。
　　中泰證券研究所政策組首席分析師楊暢亦認為，現階段流動性相對寬裕，貨幣市場利率在相
對低位運行。此時降準，更多是著眼於穩增長。（ｌｃ）

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