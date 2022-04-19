【聚焦數據】首季ＧＤＰ增４﹒８％勝預期，固投增速減慢消費轉跌

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，內地首季經濟按年增長

４﹒８％，勝巿場預期的４﹒４％，增速比去年第４季的４％加快，為兩個季度高位。

一季度國內生產總值２７０１７８億元（人民幣．下同），按不變價格計算，同比增長

４﹒８％，比２０２１年四季度環比增長１﹒３％。分產業看，第一產業增加值１０９５４億元

，同比增長６﹒０％；第二產業增加值１０６１８７億元，增長５﹒８％；第三產業增加值

１５３０３７億元，增長４﹒０％。



＊首季固投資增長減慢至９﹒３％，商品房銷售額大降２２﹒７％＊



不過，首季固定資產投資及房地產開發投資增速都減慢，３月消費數據更由升轉跌。

一季度，全國固定資產投資（不含農戶）１０４８７２億元，同比增長９﹒３％，增速比首

兩個月減慢２﹒９個百分點，但仍好過預期；３月份固定資產投資按月升０﹒６１％。

分領域看，基礎設施投資同比增長８﹒５％，製造業投資增長１５﹒６％，房地產開發投資

增長０﹒７％。全國商品房銷售面積３１０４６萬平方米，下降１３﹒８％；商品房銷售額

２９６５５億元，下降２２﹒７％。銷售額創２０２０年２月新冠疫情爆發以來最大跌幅。

民間投資５９６２２億元，增長８﹒４％。高技術產業投資增長２７。％。



＊３月社會消費品零售額跌３﹒５％，創近兩年最大跌幅＊



一季度，社會消費品零售總額１０８６５９億元，同比增長３﹒３％。單計３月由升轉跌

３﹒５％，創近兩年最大跌幅，差過市場預期；環比下降１﹒９３％。

一季度，社會消費品零售總額１０８６５９億元，同比增長３﹒３％。按經營單位所在地分

，城鎮消費品零售額９４２９２億元，增長３﹒２％；鄉村消費品零售額１４３６７億元，增長

３﹒５％。按消費類型分，商品零售９８００６億元，增長３﹒６％；餐飲收入１０６５３億元

，增長０﹒５％。基本生活類商品銷售良好，限額以上單位糧油食品類、日用品類商品零售額分

別增長９﹒３％、６﹒６％。升級類商品銷售較快增長，限額以上單位文化辦公用品類、金銀珠

寶類商品零售額分別增長１０﹒６％、７﹒６％。

全國網上零售額３０１２０億元，增長６﹒６％。其中，實物商品網上零售額２５２５７億

元，增長８﹒８％，佔社會消費品零售總額的比重為２３﹒２％。

