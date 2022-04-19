【聚焦數據】內地３月失業率升至５﹒８％，首季人均可支配收入增

《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，３月份，全國城鎮調查

失業率為５﹒８％，比上月上升０﹒３個百分點。一季度，全國城鎮新增就業２８５萬人，全國

城鎮調查失業率平均值為５﹒５％。本地戶籍人口調查失業率為５﹒６％；外來戶籍人口調查失

業率為６﹒３％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為５﹒９％。１６－２４歲、２５－５９歲

人口調查失業率分別為１６﹒０％、５﹒２％。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒０％。全國

企業就業人員周平均工作時間為４７﹒３小時。一季度末，外出務工農村勞動力總量１７７８０

萬人。



＊全國居民人均可支配收入１０３４５元＊



一季度，全國居民人均可支配收入１０３４５元（人民幣．下同），同比名義增長６﹒３％

；扣除價格因素實際增長５﹒１％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１３８３２元，同比

名義增長５﹒４％，實際增長４﹒２％；農村居民人均可支配收入５７７８元，同比名義增長

７﹒０％，實際增長６﹒３％。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨

收入、轉移淨收入分別名義增長６﹒６％、５﹒４％、６﹒１％、６﹒３％。城鄉居民人均收入

比值２﹒３９，比上年同期縮小０﹒０４。全國居民人均可支配收入中位數８５０４元，同比名

義增長６﹒１％。

