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19/04/2022 09:25

【聚焦數據】內地３月失業率升至５﹒８％，首季人均可支配收入增

　　《經濟通通訊社駐京記者黃燕明１９日北京專電》國家統計局公布，３月份，全國城鎮調查
失業率為５﹒８％，比上月上升０﹒３個百分點。一季度，全國城鎮新增就業２８５萬人，全國
城鎮調查失業率平均值為５﹒５％。本地戶籍人口調查失業率為５﹒６％；外來戶籍人口調查失
業率為６﹒３％，其中外來農業戶籍人口調查失業率為５﹒９％。１６－２４歲、２５－５９歲
人口調查失業率分別為１６﹒０％、５﹒２％。３１個大城市城鎮調查失業率為６﹒０％。全國
企業就業人員周平均工作時間為４７﹒３小時。一季度末，外出務工農村勞動力總量１７７８０
萬人。

＊全國居民人均可支配收入１０３４５元＊

　　一季度，全國居民人均可支配收入１０３４５元（人民幣．下同），同比名義增長６﹒３％
；扣除價格因素實際增長５﹒１％。按常住地分，城鎮居民人均可支配收入１３８３２元，同比
名義增長５﹒４％，實際增長４﹒２％；農村居民人均可支配收入５７７８元，同比名義增長
７﹒０％，實際增長６﹒３％。從收入來源看，全國居民人均工資性收入、經營淨收入、財產淨
收入、轉移淨收入分別名義增長６﹒６％、５﹒４％、６﹒１％、６﹒３％。城鄉居民人均收入
比值２﹒３９，比上年同期縮小０﹒０４。全國居民人均可支配收入中位數８５０４元，同比名
義增長６﹒１％。

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