  • 會員
  • 產品服務 / 串流版
  • 設定
即市新聞

19/04/2022 09:33

【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀回落至２﹒１萬，上海通報３死

　　《經濟通通訊社１９日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（１８日）新增本土及無症狀逾
２﹒１萬例。國家衛健委公布，１８日全國新增確診３３１６宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境
外輸入病例１９宗；本土病例３２９７宗，上海佔最多有３０８４宗；吉林有８８宗；廣東２０
宗。
　　新增無症狀感染者１８２８４宗，其中本土１８１８７宗；本土無症狀感染病例中，上海佔
最多有１７３３２宗，吉林省３８４宗，江蘇１２２例，安徽６０宗，廣東５宗。另有１０１５
宗由無症狀感染者轉為確診。

＊北京籲當地市民「五一」非必要不出京＊

　　上海疫情仍然嚴峻，昨日增逾２萬宗本土及無症狀。自３月底封城管控以來，上海至昨累計
超過３８萬陽性，此前當局從未承認封城後的死亡與新冠相關，昨首次承認周日有３宗涉新冠死
亡病例。
　　上海奉賢區為提升核酸採樣效率，周日（１７日）表示將建立「核酸檢測圈」，整合各醫療
機構、社區衛生服務中心等的核酸採樣網絡後，將設立１００個核酸採樣點。首批３１個採樣點
已投入運作，稍後將增多３２個。
　　北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火１８日表示，「
五一」長假期將至，很多市民已在規劃假期生活。「五一」假期人員流動大、聚集多，增加傳染
病傳播及感染風險，他提醒廣大市民非必要不出京，不去中高風險地區旅行。（ｃａ）

【全民票選】立即參加etnet最受歡迎專欄及節目選舉，贏取豐富獎賞！ ► 火速投票

返回新聞主頁

最新專題
More
專訪14/04/2022
【譚新強專訪】免檢通關至少明年　香港未見Exit Plan（有片）
中國故事14/04/2022
《神州經脈》國務院指示促消費增退稅　憧憬降準減息A場興高采烈
財經熱話14/04/2022
傳中紀委參與調查螞蟻　阿里負面消息不斷持續下挫
專訪14/04/2022
【即市專訪】 李偉傑：港股短期難突破　掌握車股部署時機 短線吼本地股？（有片）
財經熱話14/04/2022
國策來祝福　新能源車齊飆比亞迪最靚　惟需留意原材料供應
FOCUS14/04/2022
【FOCUS】預告降準力穩經濟　幣策背馳A股看好
人氣文章
財經新聞
評論
專題
產品服務
串流報價服務

【全民票選】etnet最受歡迎專欄及節目 贏取豐富獎賞 | 填埋問卷加賞咖啡禮券

【etnet chilling at home 贏獎賞】Round 2：屋企解悶有咩計？

【etnet Apps 用戶意見調查】填妥問卷賞豐富獎賞

etnet.com.hk
news 新聞
stocks 股票
futures 期貨期權
warrants 權證
ETF 交易所買賣基金
ashares A股
forex 外匯商品
funds 基金
ETF 交易所買賣基金