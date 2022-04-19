【新冠肺炎】內地新增本土及無症狀回落至２﹒１萬，上海通報３死

《經濟通通訊社１９日專訊》內地新冠疫情持續，昨日（１８日）新增本土及無症狀逾

２﹒１萬例。國家衛健委公布，１８日全國新增確診３３１６宗新型冠狀病毒肺炎病例，其中境

外輸入病例１９宗；本土病例３２９７宗，上海佔最多有３０８４宗；吉林有８８宗；廣東２０

宗。

新增無症狀感染者１８２８４宗，其中本土１８１８７宗；本土無症狀感染病例中，上海佔

最多有１７３３２宗，吉林省３８４宗，江蘇１２２例，安徽６０宗，廣東５宗。另有１０１５

宗由無症狀感染者轉為確診。



＊北京籲當地市民「五一」非必要不出京＊



上海疫情仍然嚴峻，昨日增逾２萬宗本土及無症狀。自３月底封城管控以來，上海至昨累計

超過３８萬陽性，此前當局從未承認封城後的死亡與新冠相關，昨首次承認周日有３宗涉新冠死

亡病例。

上海奉賢區為提升核酸採樣效率，周日（１７日）表示將建立「核酸檢測圈」，整合各醫療

機構、社區衛生服務中心等的核酸採樣網絡後，將設立１００個核酸採樣點。首批３１個採樣點

已投入運作，稍後將增多３２個。

北京市疾病預防控制中心副主任、全國新型冠狀病毒肺炎專家組成員龐星火１８日表示，「

五一」長假期將至，很多市民已在規劃假期生活。「五一」假期人員流動大、聚集多，增加傳染

病傳播及感染風險，他提醒廣大市民非必要不出京，不去中高風險地區旅行。（ｃａ）

