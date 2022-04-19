【數據解讀】廣發證券：４月疫情延續或致二季度ＧＤＰ續承壓

《經濟通通訊社１９日專訊》國家統計局公布，內地首季經濟按年增長４﹒８％，勝巿場預

期。不過首季固定資產投資及房地產開發投資增速都減慢；３月消費數據更由升轉跌，城鎮調查

失業率也升至５﹒８％。廣發證券分析指出，一季度ＧＤＰ基本符合預期，但預計４月疫情的延

續會導致二季度ＧＤＰ繼續存在壓力。

分析指，從３月單月數據來看，拖累因素之一是疫情影響下的廣義消費，社零、服務業生產

指數分別為－３﹒５％、－０﹒９％的同比增長；拖累因素之二是地產系，地產銷售、新開工、

地產投資單月增速分別為－１７﹒７％、－２２﹒２％、－２﹒４％；支撐因素之一是出口，工

業表現大致中性；支撐因素之二是基建，一季度基建增速高達１０﹒５％。



＊地產投資增速未完全反映現狀，後續較大概率續下修＊



廣發證券指出，從邊際趨勢來說，３月銷售、新開工、施工、竣工、土地購置面積均落在雙

位數負增長區間，ＰＰＩ亦在同比回落中，房地產開發資金來源同比為－２３﹒０％，跌幅進一

步擴大；如果將地產投資理解為量、價、資金三部分的影響，目前的地產投資增速並未完全反映

現狀，後續較大概率會有一個增速中樞繼續下修。

另外，就業壓力短期明顯加大。３月城鎮新增就業人數同比為－１８﹒１％，低於１－２月

的１０﹒１％。３月城鎮調查失業率為５﹒８％，屬於２０２０年６月以來最高。其中１６－

２４歲調查失業率絕對值較高（１６﹒０％），部分反映畢業生就業壓力；２５－２９歲調查失

業率同比變化較為明顯，主要是３月以來疫情的影響。（ｄｗ）

